Najprv kúpili byt, potom bola svadba a dieťa. Známe páry s veľkým vekovým rozdielom, ktorým to klaplo

Zamilovali sa a bolo im jedno, že objekt ich záujmu má o vyše 20 rokov viac alebo menej než oni. Veľký vekový rozdiel je pri nasledujúcich slávnych pároch skôr výhodou a podľa ich slov si ho nemôžu vynachváliť.

6. Woody Allen a Soon-Yi (35 rokov)

Prvý príklad je kontroverzný. Slávny režisér sa do svojej adoptívnej dcéry zamiloval v čase, keď bol ešte ženatý s herečkou Miou Farrow. Soon-Yi Previn je od svojho manžela mladšia o 35 rokov a je jasné, že ich vzťah vyvolal škandál. V ich prípade tak naozaj možno hovoriť o tom, že láska si nevyberá. V Allenovej autobiografii Apropros of Nothing filmár opísal, ako sa jeho vzťah so Soon-Yi začal, keď ju vzal na zápas a uvedomil si, že si ich rozhovor užíva „viac, ako by mal,“ napísal. A hoci si najskôr myslel, že to bude len flirt, dnes sú manželmi už viac ako 25 rokov.

Foto: Wikimedia Commons, David Shankbone

5. Michael Douglas a Catherine Zeta-Jones (25 rokov)

Slávnych hercov od seba delí 25 rokov, ale zhodou okolností sa narodili v rovnaký deň a to 25. septembra. Dvojica bola predstavená na filmovom festivale v Deauville v roku 1996. Herec potom Catherine požiadal o ruku o tri roky neskôr v roku 1999, mesiac po tom, čo potvrdil fámy, že Zeta-Jones je tehotná. Herečka porodila syna Dylana v auguste 1999 a obaja sa vzali v novembri 2000. V roku 2013 sa nakrátko rozišli, no čoskoro opäť obnovili svoj vzťah a stále sú spolu.

4. Dennis Quaid a Laura Savoie (39 rokov)

Keď sa známy herec rozišiel so svojou o 32 rokov mladšou priateľkou, modelkou Santa Auzinou, prekvapil všetkých tým, že v októbri 2019 sa zasnúbil so svojou novou priateľkou, doktorandkou Laurou Savoie. Umelec, ktorý je o 39 rokov starší ako jeho snúbenica, povedal pre The Guardian, že ho vekový rozdiel netrápi. „Nehľadal som vekový rozdiel ani niekoho naozaj mladšieho odo mňa. Stretol som ju na obchodnej akcii a potom sa rozvinul náš vzťah,“ vysvetlil.