Nedokázal sa vyrovnať s tým, že je polovičným Rómom. Známy Slovák najskôr o svojom pôvode radšej zavádzal

Keď bol ešte veľmi malý, jeho biologický otec ho opustil a odišiel do Rakúska. Mama sa síce znova vydala, no veľmi dlho mu tajila, že muž, s ktorým žije, nie je chlapcov ozajstný rodič. Psychológovia jej vtedy poradili, aby sa s ním o tom porozprávala až na prahu dospelosti, no on už od desiatich rokov žil v pochybnostiach. Akosi cítil, že jeho biologický otec nie je ten, ktorého má doma, ale pravdu sa dozvedel až oveľa neskôr. Najväčšia rana však prišla v momente, keď zistil, že je polovičný Róm.

Viete, o koho ide?