Zúfalú túžbu po potomkoch vyriešil šaman. Petra Hřebíčková našla šťastie pri mužovi, ktorého roky ignorovala

„Vedela som o ňom, ale to bolo všetko,“ spomínala s úsmevom Petra Hřebíčková na to, ako sa dlhé roky obchádzala s partnerom Matějom. Z jednej z najobsadzovanejších českých herečiek súčasnosti mala byť pôvodne účtovníčka, umenie však zvíťazilo na plnej čiare – a dnes sa na ňu chodia aj do slovenských kín pozerať tisícky divákov.

Česká hviezda ale svoj sen žije nielen na filmovom plátne, ale aj v súkromí. A hoci si s kolegom z brandže Matějom Dadákom k sebe dlho hľadali cestu a dali sa dokopy až po 15 rokoch, u susedov patria medzi najstabilnejšie páry.

Uchvátilo ju to

Rodáčka z českého Hodonína pochádza zo športovej rodiny a tak niet divu, že aj ona sa venovala rôznym športom. „Otec boxoval, jeden čas bol majster republiky, potom niekoľko rokov pôsobil ako tréner, boxu sa venoval aj starý otec a strýkovia. Brat hral hokej, robil karate. Ja som sa venovala všetkému možnému od atletiky cez karate po tanec. Všade som jazdila na bicykli, čo bolo u nás v Hodoníne ľahké,“ zaspomínala si Petra na detstvo a mladosť v rozhovore pre Novinky.cz.

Petrina mama bola účtovníčkou a tak sa aj dcéra vybrala v jej šľapajach, keď išla študovať na ekonomickú školu. Tam však začala hrať v amatérskom autorskom Divadle Sklenených bublín. „Uchvátilo ma to. Stala sa z toho vášeň,“ prezradila o svojom prvom kontakte s hereckým umením.

Na dievča z Hodonína tam určite nečakajú

Dalo by sa povedať, že to bolo láska na prvý pohľad. „Keď som doma ohlásila, že idem robiť skúšky na JAMU (Janáčkova akadémia múzických umení v Brne, pozn. red.), pokývali hlavou, len nech pokojne idem, že na nejaké dievča z Hodonína tam určite nečakajú. Hlavne nech urobím maturitu, aby som mohla nastúpiť na miesto účtovníka, ktoré som už mala v Hodoníne dohodnuté,“ vraví uznávaná herečka.

Keď Petru Hřebíčkovú na herectvo do Brna prijali, v rodine nastalo všeobecné prekvapenie. „Keď ma prijali, naši boli prekvapení a snáď aj radi, že idem cestou, ktorá ma baví,“ hovorí dnes s úsmevom herečka, ktorá sa do povedomia divákov dostala vo filme Jiřího Menzela Obsluhoval som anglického kráľa, no zažiarila aj v romantických komédiách ako Bezva ženská na krku či Sladký život.

Vedela o ňom, ale to bolo všetko

Štúdium na JAMU v Brne však bolo pre Petru osudové aj v tom, že tam stretla svojho životného partnera Matěja.