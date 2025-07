Bohouši, kričali po ňom a bili ho päsťami. Syn Bolka Polívku chcel svetu dokázať, že je iný ako otec

Štyri ženy, šesť detí. Taká je životná bilancia Bolka Polívku, obľúbeného herca, ktorý sa hrdí tým, že so všetkými svojimi osudovými partnerkami má dobré vzťahy a rozdiely nerobí ani medzi svojimi deťmi. Jedným z jeho synov je aj Jan, ktorého má so svojou súčasnou manželkou Marcelou Černou. Jan Polívka teraz v podcaste (ne!)ZÁVISLÁ otvorene prehovoril o tom, že bol terčom šikany a otcove slávne meno mu dlhé roky strpčovalo život.

Malý a tučný

Keď Jana Polívku nechali rodičia v roku 2004 pokrstiť, smiali sa, že po obrade vypustili holuby, ktoré pri rozlete „pokakali deduška“. „Teraz nevieme, či to znamená šťastie pre deduška alebo nášho Janíčka,“ glosoval pre iDNES.cz Bolek Polívka, ktorý nevedel, že jeho syn si na svoje šťastie bude musieť počkať a že život preňho má pripravené neľahké skúšky.

Ako prezradil Jan v podcaste (ne!)ZÁVISLÁ, v detstve si ako syn slávneho herca prešiel peklom. „Bohouši, Bohouši!“ kričali po ňom rovesníci, ktorí naňho útočili nielen slovne, ale aj päsťami. „Zažil som veľkú šikanu. Ešte som bol malý a tučný. Deti sú zlé a kruté, psychicky aj fyzicky ma týrali,“ zveril sa s bolestivou skúsenosťou. Spolužiaci ho ponižovali a neustále na neho kričali hlášky z otcových filmov.

Sila ega

V ťažkom období Honzovi pomohol basketbal. „Mal som šťastie, že som začal športovať veľmi skoro a našiel som si svoju partiu v basketbale. Tlstota zmizla, pribudla výška, takže sa to začalo meniť. Už si na mňa netrúfli,“ vysvetľoval mladík, ktorý po otcovi zdedil výzor ako „cez kopirák“, no nie túžbu stáť na divadelných doskách, hoci tlak naňho bol obrovský.

„Už v tom detskom veku som riešil témy, ktoré decko nemá riešiť. Napríklad to, že ‚budeš ako tatínek‘,“ spomínal Jan, ktorý si k herectvu vybudoval odpor a nenávisť. „Chcel som dokázať, že dokážem robiť niečo iné. Asi to bolo moje ego,“ opisoval svoj vlastný boj. V rozhovore pre kafe.cz priznal, že voči otcovi sa chcel svojím „nehereckým životom“ vyhradiť a o to isté sa pokúšal aj vo svojom súkromnom živote. „Nie som po otcovi, ktorý sa so ženami zoznamuje ľahko. Ja som sa v tomto ohľade ‚nepotatil‘, ale mám po ňom nos,“ zasmial sa Jan, ktorý ani len netušil, že raz pôjde presne po šľapajach svojho otca.