Sexuálni terapeuti sa zhodli: Toto je sedem vecí, ktoré by sme v spálni ani my nikdy neurobili

Nízke alebo nesúladné libido, úzkosť z výkonu, sexuálna hanblivosť či neschopnosť dosiahnuť orgazmus. To je len niekoľko tém, ktoré riešia sexuálni terapeuti s klientmi po celom svete. Na základe svojich dlhoročných skúseností sa niekoľko z nich spojilo a pre portál Huffpost uviedlo sedem vecí, ktorým sa v spálni vždy vyhýbajú.

Foto: Freepik

7. Nikdy by neskúšali niečo nové bez súhlasu partnera

Jedno z pravidiel sexuálneho terapeuta Toma Murrayho je nikdy neexperimentovať v spálni bez toho, že by sa o tom najskôr porozprával so svojím partnerom a získal jeho súhlas. „Oblasť intímnych vzťahov je široká a rozmanitá, ponúka nekonečné možnosti radosti, potešenia a spojenia. No skúmať nové územia bez súhlasu oboch strán môže viesť k nepohode, strate dôvery a dokonca k zraneniu,“ vysvetlil expert a dodal, že rozhovory o sexuálnych túžbach a hraniciach podporujú rešpekt, zabezpečujú vzájomné porozumenie a zároveň zvyšujú príjemné napätie.

„Dobrý sexuálny vzťah stojí na tomto type komunikácie – pretože každé skúmanie sa tak deje s dovolením a vzájomnou zvedavosťou, čo posilňuje prepojenie a zlepšuje zážitok pre oboch,“ vysvetlil Murray.

Foto: Freepik

6. Nikdy by nepredstierali orgazmus

Sexuálna terapeutka Mary Hellstromová priznala, že sa nikdy nehrá na niečo, čo necíti a orgazmus nikdy nepredstiera. „Naša kultúra je veľmi zameraná na výsledky – aj pokiaľ ide o sex. Niektoré z najlepších sexuálnych zážitkov, aké som mala, neobsahovali vyvrcholenie ani z mojej, ani z partnerovej strany,“ povedala otvorene terapeutka, ktorá sa snaží sústrediť na vlastné potešenie a odsúva bokom očakávanie, že dobrý sex musí vždy skončiť ohromujúcim orgazmom. „Menej tlaku = viac zábavy,“ dodala.

5. Nikdy nekontrolujú partnerove sexuálne fantázie

Sexuálna terapeutka Nazanin Moaliová, autorka podcastu Sexology, vysvetlila, že sa necíti ohrozená fantáziami svojho partnera. Fantázie sú podľa nej prirodzenou súčasťou našej sexuality a netreba vraj zabúdať, že nie každý túži po tom, aby svoje predstavy aj reálne naplnil.

„Na to, čo nás vzrušuje, vplýva veľa faktorov – naše prostredie, úroveň stresu, životná etapa aj skúsenosti z detstva,“ uviedla expertka, podľa ktorej je bežné, že partneri majú fantázie, ktorá nás nemusia zahrňovať. „Vo väčšine prípadov fantázia neznamená porušenie vzťahovej dohody. Práve naopak, prijatie našich jedinečných túžob a pochopenie komplexnosti vlastnej sexuality môže ešte viac prehĺbiť intímne prepojenie,“ vraví.