Vzala si puntičkára, ktorého nechcela čakávať s teplou večerou. Katarína Nádaská si rozvod nevie vynachváliť

Medzi knihami v byte mala vychodenú cestičku a on to nezvládal.

Na stole má koláče od susedov, v chladničke jedlo od mamičky a v rúre? Tá je plná kníh. Takto žije známa etnologička, ktorá si svoj byt zaplnila láskou – k vedomostiam. Katarína Nádaská skôr než medzi hrnce a varešky zablúdi medzi knihy plné histórie a ľudových príbehov, z ktorých má doma spravené cestičky a vyzná sa v nich len ona. Hoci jej bývalý manžel, poriadkumilovný stavebný inžinier Peter, sníval o systematicky upratanom priestore a gazdinke s teplou večerou, ona mala iné priority.

Nastávať ušami

Už od detstva vraj obľubovala „zúčastnené pozorovanie“. „Veľa som počúvala, veľa som nasávala očami a ušami,“ spomínala v Anjeloch strážnych Katarína Nádaská, ktorá svoje detstvo strávila na Záhorí a Spiši, odkiaľ pochádzali jej rodičia, ktorí na opačných stranách Slovenska prežili úplne iné životy. Katarína bola ešte len dieťaťom, keď si začala uvedomovať, aké rozdiely sa vytvárajú v ľuďoch podľa toho, kde sa narodili a v akej kultúre vyrastali. Keď si neskôr vyberala vysokú školu, smiala sa, že pri nej stál istotne nejaký anjel strážny.

„Po maturite som išla študovať na FF UK Bratislava vedecký smer história a etnológia. Pôvodne som chcela študovať len históriu, ale práve v čase, keď som sa hlásila na štúdium, otvárali dvojodborové štúdium a história bola spojená buď s etnológiou, alebo s archívnictvom,“ prezradila v rozhovore pre Ženy v meste Katarína Nádaská, ktorá už po pár mesiacoch štúdia vedela, že etnológia bude jej život.

Foto: Reprofoto TA3 - Portrét

Rozvod pre knihy

„Počas štúdia sa na Slovensku zmenili pomery a otvorili sa hranice do celého sveta, čo mi umožnilo rozšíriť si štúdium na Viedenskej univerzite, v Regensburgu, Krakowe, Sofii, v Prahe...Úžasný čas, keď má mladý človek možnosť každým pórom svojho tela nasávať vedomosti a študovať v prestížnych knižniciach, archívoch a univerzitách,“ spomínala etnologička, ktorá ešte aj dnes skromne hovorí, že sa neustále vzdelávať – rada by vraj vedela čo najviac a u nej doma by ste inú ako odbornú literatúru ani nenašli. Práve množstvo kníh vraj bolo jedným z dôvodov, prečo sa Katarína Nádaská rozviedla so svojím bývalým manželom, stavebným inžinierom Petrom.