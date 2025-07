Sľúbili si, že ich ani smrť nerozdelí. Diogo Jota by za iných okolností v aute vôbec nesedel

„Dvaja kamaráti z rovnakej triedy, ktorým sa ani nesnívalo, čo im prinesie budúcnosť,“ napísala ešte v roku 2019 Rute Cardosová, keď vyznávala lásku svojej školskej láske. Futbalista Liverpoolu Diogo Jota prežil so svojou partnerkou a matkou svojich troch detí 13 rokov a celý svet zdrvila správa, že len 11 dní po ich svadbe prišiel o život. Pri tragickej autonehode na španielskej diaľnici zahynul 22. júna spolu so svojím bratom Andrém. Na poslednej rozlúčke ukázala Rute obrovskú silu a mnohí ľudia z jej okolia sa snažia, aby v žiali nebola sama.

Smrť do nedokáže

„Drahí Dinis, Mafalda a Duarte, deti, ktoré tu nie sú. V tejto chvíli nesmierne trpíte, aj keď si to možno neuvedomujete. Budem sa za vás modliť. Tí, ktorí trpia najviac, sú vaša matka a vaši starí rodičia. Pohľad na smrteľné pozostatky dieťaťa musí byť obrovským utrpením, ale keď sú tam dve urny, na to neexistujú slová,“ povedal portský biskup Manuel Linda počas smútočnej omše, keď sa prihováral trom potomkom Dioga Jotu, ktoré sa pohrebu nezúčastnili.

V rodnom meste Gondomar neďaleko portugalského mesta Porto sa s Diogom a Andrém prišli rozlúčiť stovky ľudí – fanúšikovia, futbalové hviezdy, no najmä najbližšia rodina. Diogova manželka, ktorá sa stala vdovou len 11 dní po svadbe, kráčala za rakvou svojho zosnulého muža až do konca smútočného obradu. „Povedali sme si, že to bude dovtedy, kým nás smrť nerozdelí, dnes hovorím, že ani smrť to nedokáže,“ napísala na sociálne siete ešte v minulosti Rute Cardosová, pri ktorej sa snažia stáť všetci blízki. Niektorí sa usilujú robiť veľké gestá za milióny.

Do auta by si inak nesadol

Diogo Jota mal v Liverpoole platnú zmluvu do 30. júna 2027 a klub sa rozhodol, že vdove a trom deťom chce pomôcť aspoň finančne, preto im bude vyplácať futbalistovu mzdu až do konca. Podľa britských médií chce rodine údajne pomôcť aj Cristiano Ronaldo, Diogov spoluhráč z portugalskej reprezentácie, ktorý chce pokryť všetky finančné náklady na štúdium Jotových troch detí. Keď sa Ronaldo dozvedel o náhlej smrti svojho spoluhráča, zmohol sa len na jediné: „Nedáva to žiadny zmysel.“ Napísal to po tom, čo sa verejnosť dozvedela, že Diogo Jota si bežne do auta nesadal.