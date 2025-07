Michael Douglas v Karlových Varoch dojal aj rozosmial. Legendárny herec splnil Bartoškove posledné prianie

Pár minút. Presne toľko stačilo Michaelovi Douglasovi na to, aby sa stal miláčikom publika v Karlových Varoch. Legendárny herec a producent si do festivalového mesta „odskočil“ na jediný večer, no zanechal po sebe dojem, aký sa často nevidí. A naplnil posledné prianie dlhoročného prezidenta festivalu Jiřího Bartošku, ktorý zomrel pred dvoma mesiacmi.

Jediným slovom rozosmial publikum

Ako informuje portál Blesk, Douglas po prílete na 59. ročník Medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch stihol podpísať fanúšikom desiatky autogramov na červenom koberci, spraviť si pár fotografií, aj dojať publikum pri uvedení 50-ročnej reštaurovanej verzie Formanovho oscarového filmu Prelet nad kukučím hniezdom.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/KVIFF/posts/pfbid036adgaZx2555uGyQx9pyJHsDZsoUN2fKyFjKKgz4wTPbcBgVfSGFvXnziVGkgYrdPl

Na pódiu sa Douglas poďakoval za možnosť opäť uviesť film, ktorý produkoval. „Som tu len tri hodiny a už som mal kačicu a plzeň. Je to pre mňa ohromná česť uviesť tento film po 50 rokoch. Pripadám si ako maliar. Je to pre nás ohromná česť,“ povedal dojatý herec.

Následne publikum rozosmial vetou, ktorú si údajne odniesol od samotného Miloša Formana. „Miloš ma naučil aj jedno české slovo: hovno.“ Publikum prepuklo v smiech a Douglas si vyslúžil obrovský potlesk.

Posledné prianie