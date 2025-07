Ležal nehybne uprostred cesty. O život bezvládneho muža pohotovo zabojovali až Patrik s Tomášom

Ležal priamo v strede vozovky. Mal poranenú hlavu, nehybné telo a nedalo sa mu nahmatať pulz. Niektorí by možno len pribrzdili, no Patrik a Tomáš, ktorí akoby zázrakom práve prechádzali okolo, sa rozbehli rovno k nemu. Ich pohotová reakcia sa stala rozdielom medzi životom a smrťou.

Vo štvrtok dopoludnia sa bratislavskou Petržalkou ozývali zvuky sanitky. Tesne predtým sa ale odohrala scéna, ktorú nevidíme každý deň. „Okamžite vystúpili zo služobného vozidla, kde si všimli, že osoba má krvácajúce poranenie hlavy, nepodarilo sa jej nahmatať pulz a nejavila žiadne známky života,“ opísali policajti dramatické momenty na sociálnej sieti. Začal sa boj o čas.

Ich kolega Patrik bez váhania zahájil resuscitáciu, Tomáš medzitým komunikoval s dispečingom záchrannej služby a pokračoval v striedavej masáži srdca. Zásah, ktorý trval len niekoľko minút, sa zdal ako celá večnosť.

Záchranári po príchode okamžite muža pripojili na automatický externý defibrilátor s použitím elektrického výboja. Aj potom však Tomáš pokračoval v masáži, kým sa stav muža stabilizoval. „Po niekoľkých minútach sa životné funkcie muža opäť obnovili," dodali policajti.

Zranený muž bol prevezený do nemocnice. Patrik a Tomáš síce nosia uniformy, ale v tej chvíli boli hlavne dvaja ľudia, ktorí sa rozhodli nevzdať to. Aj vďaka tomu zachránili to najcennejšie – ľudský život. „Kolegovia, skvelá práca," odkázali im na záver kolegovia.