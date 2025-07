Hanbila sa za prsia a bola Ferom v sukni. Lenka Hriadelová našla lásku vďaka sobášnemu podvodníkovi

„Som taký Fero v sukni,“ hovorí s úsmevom moderátorka Lenka Čviriková Hriadelová, ktorá si poradí s vodovodným kohútikom aj so životnými výzvami. Dnes je známou tvárou z televíznych obrazoviek, manželkou futbalistu a mamou dvoch synov, no jej cesta za šťastím bola všetko, len nie jednoduchá. Ako dievča sa hanbila za vlastné telo a snívala o bielom plášti, no život ju zavial pred kamery. Do médií sa dostala nečakane z úradu práce. A jej osudovú lásku? Tú jej, ako s úsmevom hovorí, dohodil sobášny podvodník – jej otec.

Hanbila sa za prsia

„O dva roky mladšia sestra bola vždy mamin maznáčika ja som bola otcov vytúžený syn,“ smiala sa v rozhovore pre Nový Čas pre ženy rodáčka z Humenného, ktorá namiesto hrania sa s bábikami chodila s otcom na ryby a poľovačky. „Naša výchova bola na môj vkus sparťanská. Pri ňom sme museli sekať dobrotu. Čo povedal, to platilo,“ spomínala na detstvo, počas ktorého sa vraj ako dievča hanbila za väčšie prsia.

„Dobre sa pamätám na to, keď som bola siedmačka. Na tom malom telíčku vám zrazu niečo narastie, no bol to šok. Dnešné dievčatá to už tak nevnímajú alebo sa im mamy inak venujú, ale ja som sa našim hanbila povedať, aby mi kúpili podprsenku,“ vravela otvorene pre Šarm Lenka, ktorá sa so svojím telom nakoniec zmierila. Aj keď sa v tom čase trápila so zmenami, ktoré prinášalo dospievanie, v srdci nosila úplne iný sen – od detstva túžila stať sa lekárkou.

Herečka na úrade práce

Mala však obrovský strach z matematiky a tak sa rozhodla hľadať iba také školy, kde tento predmet v žiadnom prípade nebude figurovať. „Vyslovene som takúto školu hľadala a našla som konzervatórium herectvo,“ prezradila v rozhovore pre TOP STAR Lenka, ktorá už ako 14-ročná odišla do Košíc študovať herectvo, v ktorom sa našla. Ani tento sen si ale nakoniec nesplnila, nástupný plat hercov bol v tej dobre vraj hrozivý a tak sa radšej prihlásila na úrad práce. Vtedy ani len netušila, že z nezamestnanosti sa dostane až pred kamery a bude ju poznať celé Slovensko.