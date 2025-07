Videl, ako pasažierov vymrštilo zo sedadla. Pilot prezradil, čo by sme nemali robiť počas turbulencií

S lietadlami má bohaté skúsenosti – v kokpite strávil viac než 30 rokov a dnes sa o svoje postrehy delí s verejnosťou. Pilot Richard Wells vie, čo pasažieri prežívajú, keď sa lietadlo náhle zatrasie, aj čo sa vtedy deje za zatvorenými dverami kabíny. Aj preto otvorene hovorí o tom, aké zvyky cestujúcich mu počas rokov praxe najviac utkveli v pamäti.

Niektoré sú len úsmevné, no iné môžu byť v čase turbulencie nebezpečné. „Videl som, ako pasažierov počas náhlych pádov vymrštilo hore, pretože neboli pripútaní,“ cituje bývalého pilota portál Mirror s dodatkom, že ľudia často zabúdajú, že turbulencie prichádzajú bez varovania.

Foto: Freepik, DC Studio

Turbulencie samy o sebe vo väčšine prípadov nepredstavujú ohrozenie. Ako informuje Mirror, často skončia iba rozliatymi nápojmi alebo spadnutými predmetmi. Z pohľadu pilota však problém vzniká vtedy, keď cestujúci podcenia pokyny posádky alebo ich úplne ignorujú.

Turbulencie prichádzajú aj bez varovania

Jednou z najčastejších chýb je nezapnutý bezpečnostný pás. Mnohí si ho odpínajú hneď, ako zhasne kontrolka a berú to ako signál, že všetko je v poriadku. No nie je to tak. Wells upozorňuje, že aj keď kontrolka nesvieti, neznamená to, že let prebieha hladko. Vzdušné prúdy môžu lietadlom náhle zatriasť aj bez predchádzajúceho varovania. „To, že je kontrolka vypnutá, ešte neznamená, že sa lieta bez problémov,“ vysvetľuje pilot.

Tzv. turbulencie v čistom ovzduší – teda tie, ktoré radar neodhalí – môžu prísť bez varovania. Práve vtedy sa pasažieri, ktorí nie sú pripútaní, môžu zraniť. Z údajov vyplýva, že väčšina zranení spôsobených turbulenciami postihuje ľudí, ktorí práve stáli alebo neboli pripútaní.

Nevstávajte ani na chvíľu