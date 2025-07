Nechcel značkové kopačky a miloval svoju detskú lásku. Diogo Jota bol najskromnejším futbalistom

Malo to byť najkrajšie obdobie jeho života. Portugalský futbalista Diogo Jota práve vyhral svoj prvý titul v anglickej Premier League s Liverpoolom, klubom, ktorému s oddanosťou slúžil od roku 2020. Ani nie o mesiac nato dvíhal nad hlavu ďalšiu trofej za triumf v Lige národov UEFA v drese svojej domovskej krajiny. Ten najkrajší deň prišiel 22. júna, keď sa 28-ročný útočník oženil so svojou dlhoročnou partnerkou a matkou svojich troch detí Rute a tešil sa na návrat do Liverpoolu, kde mal opäť začať trénovať. Len 11 dní po svadbe ale prišiel ten najkrutejší zvrat. Diogo a jeho brat Andre Silva prišli o život po tom, čo ich vozidlo zišlo z cesty a začalo horieť. Svetové médiá sa zhodujú na jednom – odišiel jeden z najskromnejších futbalistov v histórii.

Syn robotníkov

Ako uviedol Daily Mail, Diogo Jota sa narodil do skromnej rodiny – mama pracovala vo fabrike, kde vyrábala elektronické súčiastky do áut a otec bol robotníkom na stavbách. Ako syn tvrdo pracujúcich ľudí stál nohami pevne na zemi, luxus mu nič nehovoril. „Na vlastné oči videl, aké ťažkosti sme mali. Boli sme robotníci, nezarábali sme veľa, no nikdy sme deťom neskrývali naše limity,“ povedal dojatý otec Joaquim v rozhovore pre Maisfutbol v roku 2020, v ktorom priznal, že Diogo bol od detstva pokorný a táto pokora bola pre celú rodinu požehnaním.

„Diogo od nás nikdy nič nepýtal. Nikdy nepovedal, že by chcel značkové kopačky. Vedel, že to nie je možné. Preto si vie vážiť veci, vážiť si život,“ vravel hrdý otec. Ako tínedžer sa Diogo vyhýbal nočnému život a svoj čas delil medzi futbal a hranie futbalu na PlayStation – šport bol celým jeho životom a úspechy na seba nenechali dlho čakať. Ako 16-ročného ho získal klub Paços de Ferreira, kde jeho výkony zaujali európske veľkokluby. Presadil sa ako rýchly, flexibilný a inteligentný útočník, ktorý naplno rozkvitol v Liverpoole. Mnohí fanúšikovia sa vtedy pýtali, či sa bude vedieť tento hráč presadiť, no už pri svojom debute skóroval proti Arsenalu a o pár týždňov na to strelil hetrik v Lige majstrov. Jeho inštinktívne postavenie, bleskové reakcie a univerzálnosť z neho robili postrach obrancov a sen každého trénera.

Detská láska

Napriek obrovskému úspechu bol Diogo Jota podľa mnohých extrémne skromný. Priatelia ho pre Daily Mail opísali ako verného, nežného a neskazeného slávou. Dokazoval to aj vo vzťahu s Rute Cardosovou, svojou detskou láskou, s ktorou chodil od svojich 15 rokov.