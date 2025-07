Pre neveru s mladším jej nechceli ani podať ruku. Anka Šišková prekonala časy, keď ju všetci zatracovali

„Je to koketná žena a niekoľkokrát som bola v situácii, kde bolo jasné, že sú z nej muži namäkko,“ povedala herečka Szidi Tóbiás o svojej kolegyni Anke Šiškovej. Obľúbená herečka s charizmou a úsmevom, ktorému málokto odolá, si však v živote prešla obdobiami, keď namiesto potlesku za odvahu čelila tichej nenávisti, odsúdeniu a opovrhnutiu. Spoločnosť ju v živote dvakrát nemilosrdne „potrestala“ a to až tak, že jej vlastní kolegovia odmietli podať ruku.

Od ženatého nič nechcela

Jaro Filip vypil denne 20 káv, vyfajčil 200 cigariet, dokázal za noc skomponovať niekoľko skladieb a hudba bola jeho drogou. Tou druhou boli ženy, ktoré si vraj dokázal veľmi rýchlo získať. „Jaro Filip bol vtipný, zábavný a ženy ho milovali. Nemusel vynaložiť veľké úsilie na to, aby ma získal,“ spomínala v 13. komnate Anna Šišková, ktorá mala len 19 rokov, keď sa v trnavskom divadle zaľúbila do Jara Filipa. V tom čase bol pritom manželom Evy a otcom troch detí, ktoré vraj nevedeli pochopiť, ako sa takej krásne žene, ako bola ich mama, mohol páčiť taký škaredý chlap, ako bol ich otec. Obľúbený hudobník mal však v sebe niečo, čomu nedokázala odolať ani Anička Šišková.

„Tým, že bol ženatý, som od neho nič nechcela. Nechcela som, aby sa rozvádzal. On bol ten, kto chcel dieťa. Myslel si, že ho to donúti rozhodnúť sa. Ale nakoniec sa rozhodol inak,“ prezradila herečka, ktorá zostala v druhom stave a stála pred vážnou otázkou, či si bábätko nechá, alebo nie. „Nakoniec som sa rozhodla, že si to dieťa nechám a vtedy sa on na mňa úplne vykašlal,“ povedala otvorene Šišková, ktorá sa dostala do obrovskej nemilosti.

Foto: Reprofoto Česká televize - 13. komnata

Všetci proti nej

„Ako mladé dievča som bola slobodnou matkou, ktorú všetci odsudzovali. Mala som dieťa so ženatým mužom – hoci Dorotku najprv veľmi chcel, nakoniec sa na nás vykašľal. Mala som 19 rokov a spoločnosť sa vtedy okamžite postavila proti mne,“ vysvetľovala pre český Deník. Keď sa prevalilo jej tehotenstvo, odsúdili ju vraj všetci a zhovievavo sa nezachoval ani samotný Filip.

Foto: Reprofoto Česká televize - 13. komnata

„Tehotná som chodila na skúšky do divadla, ale bolo to blbé, lebo tam bol tatínek toho môjho dieťaťa, ktorý ma neznášal, nechcel ma vidieť, lebo som bola taká jeho výčitka,“ priznávala herečka, ktorá musela odísť z internátu a vrátila sa aj s vykúkajúcim bruškom naspäť k mame. „Tá je ale sprostá! Prečo si to nedala zobrať? Čo bude robiť teraz sama s deckom?“ šepkalo sa po dedine.