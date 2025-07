Prvé manželstvo zachrániť nedokázal. Krištof Králik z Ruže pre nevestu opäť našiel šťastie pri kolegyni

Nemusím si dávať pozor, či mi niekto pozerá na zadok alebo niečo podobné, smial sa Krištof Králik v SAJFA ŠOU Fun rádia. Čoraz viac obľúbený moderátor vraví, že v tretej sérii šou Ruža pre nevestu si mohol konečne vydýchnuť, keď sa pozornosť upriamila hlavne na ženícha Rasťa Zvaru. Zároveň priznal, že v súťaži kedysi natrafil aj na také ženy, ktoré by najradšej dostali ružu práve od neho.

A hoci sa Krištofovi v kariére viac než darí, v súkromí to až také ružové nebolo. Manželstvo s českou modelkou Petrou sa totiž skončilo rozvodom ani nie po dvoch rokoch napriek tomu, že to vyzeralo na veľkú lásku. Dlho však nesmútil a šťastie napokon našiel pri ďalšej Češke Veronike, ktorá vraj opantala všetky jeho zmysly.

Gigantický stres

Krištofa Králika v mnohom inšpiroval jeho otec Juraj. „Išiel som si tou umeleckou cestou, chodil som na rovnakú strednú školu ako on, aj na rovnakú vysokú školu. Takže určité nejaké smerovanie tam v tej rodine je,“ prezradil v rozhovore pre Plus 7 dní, prečo sa napokon rozhodol okrem modelingovej dráhy postaviť aj za moderátorský mikrofón.

Novej úlohy v podobe moderátora šou Ruža pre nevestu sa zhostil so cťou, no v začiatkoch mu vraj do smiechu rozhodne nebolo. „Tie začiatky Ruže boli pre mňa extrémne ťažké. Mal som gigantický stres z toho všetkého,“ otvorene priznal a dodal, že hoci sa snaží si od súťažiacich udržať odstup, nie vždy sa to dá.

Vydýchol si

Najmä keď sa niektoré z dievčat videli práve po jeho boku a mali záujem ho lepšie spoznať. „Stalo sa to v minulosti. Možnože tam boli nejaké náznaky. Nebudem konkrétny, samozrejme. Teraz, našťastie, bol Rasťo tak silný alfasamec, že konečne som cítil, že si môžem vydýchnuť,“ prezradil s úsmevom na posledného ženícha v šou Rasťa Zvaru.

Sympatickému moderátorovi sa v kariére síce darí, no na poli lásky to pred časom bolo horšie. S českou modelkou Petrou, ktorej povedal áno v Las Vegas v roku 2022, mu manželstvo stroskotalo už po dvoch rokoch, hoci samotný Krištof tvrdil, že až také zlé to medzi nimi nie je.

Opantaný