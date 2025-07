Robil problémy a otec bol z neho na prášky. Kristián Baran je rebel z Prešova, ktorý sa radikálne zmenil

Keď hovoria, že je druhý Koleník, len krúti očami. Herec Kristián Baran sa snaží stáť nohami pevne na zemi a necíti sa ako žiaden sexsymbol, práve naopak, vie byť príliš sebakritický a jeho stredným menom by mala byť poctivosť. Ako však priznal v relácii TBH s Hanou, nie vždy to tak bolo. V minulosti vraj prežil časy, keď bol z neho otec na prášky.

Remeslo má zlaté dno

Kristián bol vždy umelecky zameraný, rád maľoval, napriek tomu jeho otec trval na to, aby pracoval manuálne. V tom čase vrcholila ekonomická kríza a rodičia boli presvedčení, že práve manuálna práca syna uživí.

„Veď sa hovorí, že remeslo má zlaté dno. Vždy som trochu vyčnieval. Chcel som ísť na strednú školu na propagačnú grafiku, lebo som rád maľoval, no doma ma presvedčili, aby som išiel na technickú, pre lepšie uplatnenie. Študoval som teda niečo, čo ma nebavilo,“ priznal pre Slovenku a dodal, že bratia aj otec mali víziu, že si založia spoločnú firmu – stredný brat geodet, najstarší sa špecializuje na elektriku a Kristián mal mať na starosti plyn, vodu, elektriku. Na papieri a v predstavách to vyzeralo perfektne, no život to zariadil inak.

Otec na prášky

Počas strednej školy Kristián zistil, že ho baví zabávať ľudí – študoval totiž niečo, čo nebolo vôbec preňho a tak radšej robil zo seba „triedneho šaša“. „Pozeral som stand-upy a začal som ich replikovať. Prišiel som na to, že ma to napĺňa. Nad herectvom som ale nerozmýšľal“ spomínal v rozhovore pre SME na svoju cestu. Práve počas strednej školy sa stal rebelom, z ktorého bol jeho otec na prášky.