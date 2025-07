Vdovec sa znova zaľúbil v kostole. 78-ročnú Elenku a o rok staršieho Alberta spojil zázračný moment

„S pomocou božou sľubujem,“ povedali si pred Bohom a svedkami 78-ročná Elenka a o rok starší Albert, ktorí sú dôkazom toho, že láska kvitne v každom veku. Ako informoval denník Korzár, dvojica, ktorá si v Prešove povedala svoje áno, sa spoznala v kostole pri „zázračnom momente“.

Splnená modlitba

Elena Čintalanová, ktorá kedysi učila na odevnej škole, ovdovela pred 20 rokmi. Albert Straka bol technikom elektrotechnických zariadení a vdovcom sa stal pred piatimi rokmi, keď zomrela jeho manželka, s ktorou prežil 55 rokov svojho života. Jedného dňa sa Albert modlil v kostole za svoju manželku so slovami „nech príde za ním“. V tom sa naňho obrátila pani Elenka, ktorá sa ho chcela len niečo opýtať.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/presovnafb/posts/pfbid0AjfH4bXeKsnwc2aJv9rkUJ3i4RHZiFdyeatTSk3cbreDqe3msGaVgtJY76rkhKK2l

„A on to bral ako splnenie modlitby. Ja som to prijala,“ zasmiala sa v rozhovore pre Korzár pani Elenka, ktorá ani len netušila, že sa ako 78-ročná opäť postaví pred oltár. O rok staršieho Alberta si však predsa len zobrala za muža, a to už po štvormesačnej známosti.

„Odporúčal by som všetkým ľuďom v našom veku, nech to neodkladajú. Nevieme, kedy príde koniec. Keď majú blízkeho človeka, ten život je razom taký veselší a lepší,“ vysvetlil Albert s tým, že ak sa dajú dohromady ľudia v ich veku, už si rozumejú lepšie.

Láska sa nedá škatuľkovať

Zobrať sa vraj chceli, aby to „nenaťahovali“ a aby boli v poriadku pred ľuďmi aj pred Bohom. „Máme veľké deti. Máme pekné rodiny. A máme takú nádej, že nám Boh pomôže. Predsa len už sme vo veku, že môže prísť kadečo,“ vysvetlila pani Elenka, ktorej deti, rovnako ako deti jej partnera, majú na ich vzťah jasný názor.