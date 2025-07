Po Superstar sa bála zlyhania, potom to pochopila. Celeste Buckingham sa dnes riadi jednoduchým heslom

Dnes už vie, kto je. Pred 15 rokmi po účinkovaní v populárnej speváckej súťaži Superstar to však tak nebolo a Celeste Buckingham chcela byť vo všetkých smeroch dokonalá. To sa vypomstilo aj na jej zdraví. V rozhovore pre Život teraz prezradila, čo musela pochopiť, aby sa konečne začala mať rada.

Túžila po dokonalosti

O Celeste Buckingham je známe, že patrí k ženám, ktoré sa museli popasovať s náročnými skúškami a prekážkami. Vo svojom živote aj kariére si už prešla kadečím, bojovala aj s anorexiou. Už po Superstar sa stala rýchlo slávnou a ihneď pocítila tlak na dokonalosť, štíhlosť a jej vzhľad.

Ten podľa niektorých ľudí nespĺňal štandardy. „Potom som pochopila, že ak chcem byť súčasťou tohto biznisu a chcem predávať svoj produkt, odprezentovať si svoju tvorbu, musela som vyzerať ako ostatné - chudé, rovné, malé baby. Vtedy mi docvaklo, že toto budem musieť absolvovať aj ja,“ povedala Celeste v podcaste Break the Rules.

Začala preto hladovať, aby schudla, keďže túžila byť dokonalá a kládla na seba extrémne nároky. „Bála som sa zlyhania, samozrejme, do určitej miery na mňa ten tlak vyvíjala aj spoločnosť, no bolo na mne, ako sa k rôznym situáciám postavím. Mnoho vecí som vtedy nezvládala. Túžila som po dokonalosti vo všetkých smeroch. Viem, že to bolo nezdravé,“ vysvetlila speváčka, ktorá v tom čase schudla na svoju najnižšiu váhu v živote a bojovala s anorexiou.

Je v poriadku nebyť v poriadku