Pred operáciou sa cítila zle a mala šťastie, že prežila. Princezná Kate úplne zmenila svoje priority

„Tak, teraz sa môžem pohnúť ďalej, vrátiť sa do normálu,“ vravela si princezná Kate po ukončení chemoterapie. Počas utorkovej návštevy nemocnice v Colchesteri však priznala, že začať žiť po rakovine vôbec nie je jednoduché. Ako informovala stanica CNN, princezná z Walesu otvorene hovorí, že nie je takou istou osobou, akou bývala a musí sa naučiť fungovať inak.

Doma je to iné

O tom, či je princezná Kate v poriadku, začali britské médiá špekulovať pred pár týždňami, keď sa 18. júna nezúčastnila na známom dostihovom podujatí Royal Ascot. Ľudia z jej blízkosti vtedy zdôraznili, že po liečbe rakoviny sa ešte stále snaží nájsť tú správnu rovnováhu pri návrate k verejným aktivitám. „Správa sa rozumne, počúva svoje telo a postupne sa vracia do verejného života,“ povedala pre magazín PEOPLE Ailsa Andersonová, bývalá hovorkyňa kráľovnej Alžbety. Keď princezná Kate v utorok 1. júna navštívila nemocnicu v Colchesteri, sama porozprávala o tom, že neprežíva jednoduché obdobie.

„Počas liečby ste plní stoicizmu, nasadíte statočnú tvár a keď liečba skončí, poviete si: ‚Tak, teraz sa môžem pohnúť ďalej, vrátiť sa do normálu.‘ Ale v skutočnosti je to obdobie po liečbe veľmi náročné. Už nie ste pod dohľadom klinického tímu, ale doma tiež ešte nedokážete fungovať tak, ako ste boli zvyknutí,“ prezradila Kate, ktorá počas návštevy nemocnice zasadila v miestnej záhrade pre pacientov niekoľko ruží, ktoré boli na jej počesť pomenované „Catherine's Rose“. „Za posledný rok sa príroda stala mojím útočiskom,“ povedala už dávnejšie princezná, ktorá priznala, že obdobie po liečbe je pre ňu extrémne náročné.

Mala na mále

„Musíte si nájsť svoj nový normál, a to chvíľu trvá... Je to ako na horskej dráhe, nie je to plynulé, ako by ste možno čakali. Realita je taká, že prechádzate ťažkým obdobím,“ pokračovala v spovedi. Dôležité podľa nej je, aby človek na to nezostal sám. „Je naozaj veľmi cenné, ak vám niekto pomôže tým obdobím prejsť, porozpráva sa s vami, ukáže vám cestu a prevedie vás tou fázou, ktorá prichádza po liečbe,“ doplnila Kate, ktorá vie, že má obrovské šťastie, že vo svojom prípade môže hovoriť o zotavovaní. Ako priznala pre Daily Mail kráľovská autorka Rebecca Englishová, princezná mala na mále.