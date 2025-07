Dcéra rozprávkovej Marušky šéfuje sekte. Zdedila ju po otcovi svojich ôsmich detí, ktorý chcel spasiť svet

„Bola som mladá, krásna a blbá,“ hovorila po rokoch Milena Dvorská, princezná s najkrajšími modrými očami, ktorej život nadelil úžasné roly, ale tiež veľmi zložitý vzťah s dcérou. Lucie Dvorská sa ako 16-ročná zamilovala do muža, ktorý si začal hovoriť Parsifal – samozvaný spasiteľ s vlastnou sektou. Príbeh slávnej herečky sa takto preťal s temnou kapitolou fanatizmu a rodinných tragédií, no nakoniec predsa len z tohto sveta odišla o niečo šťastnejšia. Jej dcéra však sekte šéfuje dodnes.

Milena a Lucie Dvorské. Foto: Reprofot Česká televize - 168 hodin

Nechal to na ňu

Milena Dvorská sa do histórie zapísala ako najspanilejšia princezná Maruška z legendárnej rozprávky Byl jednou jeden král. Dievča, ktoré pôvodne študovalo zdravotnú školu, presvedčilo svojím talentom natoľko, že ju bez skúšok prijali na herectvo, kde naštartovala svoju hviezdnu kariéru. Práve na škole sa zamilovala do bulharského študenta réžie.

„On sa zamiloval hneď, ako ma videl a ja som chcela hlavne študovať a študovať. No potom som sa zamilovala aj ja a veľmi,“ priznala v relácii 13. komnata Milena Dvorská, ktorá so svojím prvým manželom žila štyri roky, hoci vedela, že ich vzťah nemal budúcnosť. On sa chcel vrátiť do Bulharska a ona odísť nikdy nechcela. Keď redaktorku zaujímalo, prečo sa vôbec vydávala, odpovedala rezignovane: „To sa ma nepýtajte.“ Práve vtedy, keď sa rozhodli pre rozchod, ale Milena zistila, že je tehotná. „Ja som mu zatelefonovala, že čakáme bábätko a on mi povedal – ale bezo mňa, ja to nechcem,“ spomínala na tvrdú ranu.

Matka-nematka

Herečka mala vtedy 25 rokov, bola začínajúcou hviezdou, nemala svoje vlastné bývanie a tak sa rozhodla, že svoju dcéru vychová u rodičov. „Keď mala Lucinka šesť týždňov, zavolalo divadlo,“ spomínala Milena Dvorská na osudný moment, keď sa od svojej dcéry začala vzďaľovať. Do troch rokov sa o Lucinku starali jej starí rodičia a svoju babičku považovala za svoju mamu. Keď si neskôr herečka vzala dcéru k sebe, bola pre ňu ako cudzia osoba a časom sa situácia iba zhoršovala. Milena Dvorská v relácii 13. komnata otvorene priznala, že svojej dcére nadávala do tučných a neohrabaných. „Ona chcela, aby sme ju doma podporovali a rozprávali sa s ňou a to tak nebolo,“ sypala si popol na hlavu herečka, ktorá neskôr začala nachádzať útechu v alkohole.

Milena Dvorská so synom a dcérou. Foto: Reprofoto Česká televize - 13. komnata

„Ak matky-nematky vyhovujú deťom Brejchovcov či Bohdalovcov, to je ich vec, mne moja matka, hysterická alkoholička, nevyhovovala vôbec. Bála som sa jej,“ písala kedysi na internetových stránkach Lucie, ktorá vzťahy so slávnou mamou nadobro uťala, keď spoznala svojho budúceho manžela Jana, ktorý ako samozvaný mesiáš založil sektu.

Spasiteľ a Labutia panna