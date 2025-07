Inštruktori autoškoly: Toto je šesť chýb, ktoré za volantom robia začiatočníci aj skúsení vodiči

Všetci vieme, že začiatky sú ťažké, aj za volantom. Mnohí vodiči pri prvých jazdách prepadajú strachu a nervozite, veď na cestách sa môžeme stretnúť naozaj s hocičím. Aj keď sa v šoférovaní zlepšíme, zostane nám pár zlozvykov, ktoré nám zbytočne robia problémy. Dlhoroční inštruktori autoškoly pre HuffPost prezradili, ktorých šesť chýb najčastejšie robia nielen začiatočníci, ale aj skúsení vodiči.„Stačí vám šesť mesiacov práce inštruktora na to, aby ste videli, čo študenti spravia ešte predtým, než to urobia,“ povedal inštruktor s 27-ročnou praxou Mike Thomas.

6. Nedostatočná vzdialenosť za vozidlom

Nemusí to spôsobiť len nepríjemný pocit vodičovi pred nami, ale dokonca aj kolíziu. Ak jazdíme príliš blízko za autami pred nami, znižujeme tak pravdepodobnosť dostatočne rýchlej reakcie, ak by auto pred vami náhle zastavilo. „Niektorí ľudia sa jednoducho chronicky lepia na autá pred nimi. Ale myslím si, že každý to niekedy buď urobil, alebo sa tiež stal obeťou,“ povedal Thomas.

Podľa inštruktora je najlepšie udržiavať aspoň trojsekundovú vzdialenosť medzi vami a autom pred vami. To znamená, že ak auto pred vami obchádza nejaký objekt, mali by ste počítať do troch sekúnd, kým ho obídete vy. Ak ste sa, naopak, ocitli pred autom, ktoré je príliš blízko toho vášho, môžete zastaviť na krajnici alebo najbližšom parkovisku a počkať, kým vás vozidlo predbehne.

5. Jazda si vyžaduje pozornosť

Podľa Mikea o nepozornosti svedčí aj to, keď vodič prejde na zelenú bez toho, aby sa rýchlo pozrel doľava a doprava a neskontroloval, či náhodou na vozovke nie sú chodci. Ešte nebezpečnejšie však môže byť to, keď si aj skúsení vodiči vytiahnu telefón a prestanú sa venovať ceste. „Myseľ niektorých je na Havaji a to sa pri šoférovaní nedá. Neexistujú tu žiadne prestávky,“ upozornil inštruktor Ken Pupo s 21-ročnou praxou.

4. Kam sa pozerať?