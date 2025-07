Končí sa nekonečné obdobie čakania. Bratislavské "metro" je pripravené, zverejnili čas jeho spustenia

Nekonečné čakanie obyvateľov Bratislavy aj tých, ktorí do hlavného mesta dochádzajú za prácou, je na konci. Primátor Matúša Vallo oznámil, že projekt petržalskej električky, ktorý sa staval roky a ktorý nahradil skrachovaný projekt bratislavského metra, je vo finále. „Petržalská električka získala potrebné rozhodnutie o predčasnom užívaní trate a po uplynutí lehoty pre nadobudnutie právoplatnosti tak bude môcť byť spustená do plnej prevádzky," uviedol Vallo na svojom instagrame s tým, že prví cestujúci sa odvezú cez Petržalku už tento mesiac.

„Dňom spustenia bude nedeľa 27. júla. Ešte predtým, cez víkend 19. a 20. júla, prebehne ďalšie kolo zaškoľovacích jázd vodičov električiek, ktorí na tejto trati začnú onedlho pravidelne jazdiť. Pre Petržalčanky a Petržalčanov tak o pár dní skončí dlhé obdobie čakania a svoje životné situácie budú môcť postupne prispôsobiť rýchlejšej a bezpečnejšej forme MHD – električke. Petržalke zároveň pribudnú nové kvalitné verejné priestory a 6 kilometrov novej segregovanej cyklotrasy, čo rovnako zvýši kvalitu života všetkým, ktorí denne cestujú za prácou, školou, či oddychom do iných mestských častí," vysvetľoval primátor s tým, že do 27. 7. stihnú nainštalovať aj prístrešky, dokončené budú finálne terénne úpravy pozdĺž trate, chodníky obsluhujúce električkovú trať, vrátane pešieho prepojenia so Slnečnicami, hotové budú tiež všetky priecestia a vyznačená bude celá cyklotrasa od Janíkovho dvora do centra mesta.