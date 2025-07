Lekári neverili, že sa narodí živý. O chlapčekovi s orgánmi mimo tela dnes hovoria ako o zázraku

Keď sa Samantha a Dylan Grantovci z amerického Texasu po rokoch márnej snahy rozhodli dať si pauzu od liečby neplodnosti, netušili, že sa im osud chystá poslať to najvzácnejšie, ale aj najťažšie, čo mohli dostať – syna s veľmi vzácnou vrodenou vývojovou vadou. Hoci sa narodil s orgánmi mimo tela, neprestáva prekvapovať rodičov, ale aj lekárov. Dnes ho nazývajú „zázračným chlapcom“.

Pripravovali ich na najhoršie

Ako informuje portál People, to, že dieťatko trpí vzácnym OEIS syndrómom – kombináciou ťažkých vývojových vád, ktoré spôsobujú, že vnútornosti rastú mimo tela, konečník je nepriechodný a chrbtica sa nevyvinula správne – im oznámili už počas tehotenstva. Prognóza bola neľútostná. Väčšina detí s touto diagnózou sa ani nedožije pôrodu.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=8576444542395867&set=pb.100000912204257.-2207520000&type=3

Samantha ako zdravotníčka zostala pokojná. „Videla som toho už dosť. Nechcela som panikáriť, ale nechcela som, aby moje dieťa trpelo,“ priznala v rozhovore. S manželom sa rozhodli, že sa pripravia na obidve možnosti – že ich syn prežije, alebo že nie.

Symbolické meno

Ak by neprežil, sľúbili si, že mu dajú meno Blakely po Samantinom zosnulom otcovi. „Ak by zomrel, aspoň by sa stretol s dedkom v nebi,“ povedala mamička a dodala, že o zdravotnom stave svojho syna nedokázali povedať ani najbližším.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=8625170527523268&set=pb.100000912204257.-2207520000&type=3

Vždy, keď išli na vyšetrenie, počúvali samé zlé správy a odchádzali rozrušení. Keď sa však v decembri 2022 zobudila s kontrakciami, obavy narástli. Do termínu pôrodu zostávalo ešte šesť týždňov, a tak sa snažila sama seba presvedčiť, že ide len o poslíčkov. Mýlila sa a o pár hodín porodila.

Zázračné dieťa