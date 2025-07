Zobral si si kúsok plastu, vyčítajú Bezosovi. Jeho bývalú manželku volajú miliardárkou s najväčším srdcom

Správy o pompéznej svadbe Jeffa Bezosa sa k vám pravdepodobne dostali, aj keď ste ich nevyhľadávali. So svojou druhou manželkou Lauren Sánchezovou sa postarali o ceremóniu za desiatky miliónov dolárov a kým celý svet sledoval tento bezhraničný luxus, mnohí sa pýtali: „Čo na to MacKenzie Scottová?“ Prvá manželka Jeffa Bezosa bola pri zrode Amazonu, vychovávala štyri deti a po 25 rokoch manželstva mu s pokojom podala ruku. Dnes je nenápadnou miliardárkou, ktorá rozdáva svoj majetok a je dôkazom toho, že aj ticho môže mať ohromnú silu.

Najdrahší rozvod v histórii

Jeff Bezos sa so svojou prvou manželkou MacKenzie Scottovou zoznámil v roku 1992, keď obaja pracovali hedžovom fonde New Yorku. Jeff bol viceprezident a MacKenzie výskumnou analytičkou, ktorá sedela vo vedľajšej kancelárii a často vraj počula Bezosov smiech. „Milujem jeho smiech. Ako by som ho nemohla milovať?“ povedal v jednom z rozhovorov žena, ktorá pozvala Bezosa na obed a už o tri mesiace po začiatku randenia sa zasnúbili.

Krátko po svadbe sa presťahovali do Seattlu, kde Jeff začal pracovať na nápade, ktorý sa stal neskôr Amazonom. MacKenzie manželovi pomohla vybudovať miliardové impérium, vychovávali spolu tri deti a štvrté si nakoniec adoptovali. Všetko v ich rodine vyzeralo idylicky, kým po 25 rokoch nezverejnili spoločné vyhlásenie: „Cítime sa neuveriteľne šťastní, že sme sa našli a nesmierne vďační za každý jeden z rokov, ktoré sme boli spolu manželmi. Aj keby sme vedeli, že sa po 25 rokoch rozídeme, urobili by sme to všetko znova.“

Rozvod Bezosovcov bol v roku 2019 jedným z najdrahších v histórii, MacKenzie dostala viac ako 35 miliárd dolárov a počas jedného dňa sa stala treťou najbohatšou ženou sveta. Oficiálne dôvody rozvodu vtedy opísali ako „priateľský rozchod po dlhoročnom manželstve“, ale len niekoľko hodín po oznámení vyšlo najavo, že Jeff Bezos mal pomer s Lauren Sánchezovou, bývalou televíznou moderátorkou. V máji 2023 požiadal Bezos Lauren o ruku na ich jachte počas plavby v Stredozemnom mori a o dva roky na to sa v Benátkach postarali o svadbu, ktorá sa stala symbolom luxusu bez akýchkoľvek hraníc.

Najväčšia koncentrácia miliardárov

Kontroverzná extravagantná svadba za 50 miliónov dolárov vzbudila mimoriadnu vlnku kritiky a ľudia na sociálnych sieťach nenechávajú na novomanželoch suchú nitku. Mnohí sa zhodujú, že viac ako o ich svadbe by mali médiá písať o bývalej Bezosovej manželke, ktorá sa stala jeho presným opakom.