Niektorí ľudia sa boja prijať rómske dieťa. Adela a Viktor si pri adopcii stanovili jediné kritérium

„Mať deti je možno super, nemať deti je možno super, ale nedá sa nič povedať definitívne,“ povedala v podcaste na Gauči s Nasklee Adela Vinczeová. Obľúbená moderátorka opäť otvorila tému, ktorú si mnohí netrúfnu ani len pomenovať nahlas. S úprimnosťou jej vlastnou hovorí o tlakoch okolia, o bolesti, aj o prijatí potratu, no zároveň aj o veľkej láske, ktorá prišla v podobe ich vytúženého synčeka Maxíka. Ako vraví, základom všetkého je najprv dať do poriadku seba – až potom prichádza čas na dieťa. Aj vďaka tomu mali s manželom Viktorom pri adopcii jediné kritérium.

Vyčítali jej karierizmus

Keď sa v jej živote dookola prepierala téma materstva, istý čas nevedela, či tá túžba prichádza z nej samej, alebo to je len túžba jej okolia. „Tie tlaky, názory a reči vedia byť také silné, že vám to vyskladá oblak okolo hlavy a zrazu máš pocit, že to je tvoj názor a tvoj vlastný pocit,“ vysvetlila Adela, ktorá sa snažila túto tému v sebe zneutralizovať.

„Vedela som, že keby som v tomto zmätku išla na nejaké umelé oplodnenie, nebol by to dobrý ťah. Lebo ja som nevedela, čo naozaj chcem a málo ľudí vedelo pochopiť, že môj život je naozaj pestrý a baví ma,“ prezradila moderátorka, ktorej mnohí vyčítali, že myslí iba na kariéru. „Keď niekto chodí do úradu 20 rokov, tiež mu nepoviete, že už stačilo, už by si si mohol oddýchnuť,“ argumentovala Adela, ktorú túžba po dieťati nikdy bytostne netrápila.

Ako prijala potrat

„Mne len raz, keď som mala asi 31 rokov, gynekológ povedal, že ak chcem dieťa, tak už by bolo treba. Pre mňa to bolo ako také pichnutie, že by som teda mala konať rýchlo,“ spomínala na časy, keď sa jej podarilo otehotnieť. „Potom som ale o pár týždňov potratila a aj to bola veľmi zaujímavá skúsenosť. Vlastne som to prijala ako vec, ktorá sa jednoducho deje a išla som ďalej. Potom som si povedala, že je dôležité aj to, s kým to dieťa budete mať,“ priznala Adela. V dnešnej dobe je podľa nej v poriadku, ak sa pár rozhodne, že dieťa mať nechcú a takéto zrelé rozhodnutie je jej dokonca sympatické.

„Dieťa je ten najkrehkejší materiál. Je dobré sa zamýšľať nad dôvodmi, prečo to cítime. Keď chceme dieťa, mal by to byť len čistý zámer,“ vysvetlila Adela, ktorá až pri svojom manželovi Viktorovi pocítila túžbu založiť si rodinu a dnes sú vďační, že sa im podarilo k nej dopracovať. S ich synom Maxíkom to vraj bola láska na prvý pohľad a hneď vedeli, že musí byť ich.

Jediné kritérium

„S Maxíkom to bolo jednoznačné, chceli sme ho na prvý pohľad obaja. Môže sa stať, že jednému sadne a druhému nesadne, vtedy nemôžeš ísť do kompromisov. To musí byť jednoznačné,“ pokračovala obľúbená moderátorka a priznala, že pri adopcii trvali iba na jednom kritériu.