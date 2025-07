Aby zvládli liečbu, predal aj kamión. Pomôžme statočnej mamičke Žanetke vybojovať dôstojný život s rodinou

Prechádzky v prírode, smiech s rodinou, obyčajné každodenné momenty. Všetko, čo pre nás môže byť samozrejmosťou, sa pre 45-ročnú mamičku zmenilo na luxus, o ktorý musí bojovať. Žanetka je žena, ktorú jej blízki opisujú ako milujúcu, vždy usmiatu a obetavú mamu. Hovoria o nej ako o srdci rodiny aj to, že tu vždy bola pre druhých. S láskavým slovom či pomocnou rukou. Dnes však našu pomoc potrebuje ona.

Chemoterapia nezabrala

Jej zdravotné problémy sa začali v roku 2022. Spočiatku to boli len bolesti, vyšetrenia a dni plné neistoty, pričom jej stav sa zhoršoval. Odvtedy podstúpila štyri operácie a celkovo ich má za sebou už sedem. Napriek náročným diagnózam, ktoré by zlomili aj silnejších, sa nevzdala. „Stále bojuje a verí a my držíme s ňou v každej chvíli,“ hovoria jej blízki pre portál Donio.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/katka.rychlikova/posts/pfbid02XVUuNunzdpf8Pa113FDwgE8oAWDeRvRQUgqGvEGvFVe8ifV1GbR2Ta2P4yJwsobvl

Momentálne je odkázaná na parenterálnu výživu, ktorú jej denne podáva doma manžel infúziami. Má funkčný len približne jeden meter tenkého čreva. Chemoterapia, žiaľ, nezabrala a situácia si vyžiadala zavedenie ileostómie aj nefrostómie.

Musel sa vzdať práce

Kvôli vážnej finančnej situácii musel Žanetkin manžel predať kamión a prerušiť pracovnú činnosť, aby sa o ňu mohol nepretržite a plnohodnotne starať. Ich rodinný rozpočet je však vážne oslabený a aj preto sa prostredníctvom finančnej zbierky na darcovskom portáli Donio obracajú s prosbou o pomoc na širokú verejnosť.