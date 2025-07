Keď sa desíte katastrofických scenárov, neviete sa radovať s deťmi. Natália Puklušová už tieto veci nedovolí

Odkedy sa stala mamou, obrátil sa jej život o sto stupňov. Herectvo išlo do úzadia a Natália Puklušová sa začala predovšetkým vďaka malej dcérke vo väčšej miere zaujímať o sebarozvoj, čo priebežne prezentuje aj na svojej sociálnej sieti a z času na čas jej obsah obohatí aj o milú fotku či video so svojimi najdrahšími. V jednom z najnovších príspevkoch prehovorila aj o tom, čo ju doteraz veľmi blokovalo a čo si už do života nemieni vpustiť.

Foto: reprofoto Instagram @nataliapuklusova

„Cesta, kde si sa rozhodla, že sa chceš vyliečiť a prestať opakovať nezdravé vzorce, je ťažká,“ napísala k videu na svojom Instagrame už pred pár týždňami a k obľúbenej téme sa vracia znova a znova.

„Keď už ste si istí, že ste v pohode napríklad s partnerom, vtedy sa objaví nejaký dôvod na vytočenie a preverí vás. Keď niekomu radíme, okamžite v priebehu pár dní príde otestovanie a vy sa ocitnete v situácii, kde radu, ktorú ste poskytovali, musíte sami dokázať aplikovať. A neee furt sa to podarí,“ podotkla pred časom v príspevku, na ktorom s malou Wilkou radostne tancuje.

Zem je trenažér

„No. Ale čo je dôležité – uvedomiť si, že sa toto deje. Lebo zem, to je trenažér, milí priatelia. Sme tu, aby sme rástli a učili sa byť láskavejšími ľuďmi a neprepadať strachom, obavám a rovnakým zlým vzorcom, v ktorých sa točia dookola naše generácie,“ poznamenala múdro herečka, ktorá podľa vlastných slov pri malej Wilke Márii a po boku svojho Michala prežíva, ako sama hovorí, ‚najviac milované obdobie EVER.‘ A dokazuje to aj láskyplným odkazom z posledných dní, v ktorom sa zároveň ohradila voči jednej starej emócii, ktorá kedysi doslova ovládala jej život.