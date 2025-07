Niekedy žiarli až tak, že ju to fyzicky bolí. Zdena Studenková po rokoch vie, čo platí na mužov vo vzťahu 

Spočiatku ich lásku pre veľký vekový rozdiel spochybňovali, po tridsiatich dvoch rokoch už mlčia a nik sa neodváži nahlas vysloviť na ich adresu akúkoľvek neprajnú poznámku. Zdena Studenková a Braňo Kostka si jeden druhého stále naplno užívajú a pôsobia nanajvýš harmonicky. Ako však známy pár otvorene priznáva, nie vždy všetko vyzerá tak, ako to v skutočnosti je. Aj oni majú niekedy deň blbec a skočia si do vlasov. Ako u nich vyzerajú nezhody, opísala teraz dvojica pre magazín Šarm.

Čo na srdci, to na jazyku

Každý, kto niekedy stretol Zdenu Studenkovú, dobre vie, že je veľmi priama a nedokáže sa pretvarovať. A tak isto to má nielen na verejnosti, ale aj doma. Môže sa tak zdať, že to Braňo má po boku hereckej divy miestami veľmi ťažké. On však v skutočnosti za Zdenou ani trochu nezaostáva.

„Sme na seba obaja nároční, každý trochu iným spôsobom. No vzájomne si odovzdávame aj svoje skúsenosti a inšpirujeme sa. Náš vzťah je plnohodnotný a veľmi aktívny a to ma napĺňa radosťou,“ poznamenal úspešný hudobník, ktorý svoju polovičku jedným dychom prirovnáva k diamantu.

„Jednoznačne je to diamant. Ale nie len taký neopracovaný. Ona je podľa mňa zosobnením diamantu, ktorý je krásne, precízne a dlhodobo opracovávaný. Ten talent, ktorý jej bol daný, celý život kultivovala tvrdou a cieľavedomou prácou,” povedal Braňo s tým, že podobne naňho pôsobí každý úspešný človek.

Žiarlivosť? Len veľmi zriedka