Zbiehajú sa mu slinky, už keď o nej rozpráva. Šalátová polievka šéfkuchára Ľuba Herka je nestarnúca klasika

Kto zažil leto na dedine, určite vie, o čom je reč. Šalátová polievka od babičky totiž k týmto spomienkam nezameniteľne patrí. Ľudia, ktorí ju ochutnali, sa vraj delia na jej milovníkov a na tých, ktorí ju nemôžu ani cítiť. Šéfkuchár Ľubo Herko, ktorého fanúšikovia poznajú najmä z Telerána či z Dámskeho klubu, sa otvorene radí k tej prvej skupine.

Slovanská kuchyňa je podľa neho dokonalá

„Vieš, čo by som si dal v týchto dňoch? Nejakú dobrú kulajdu alebo šalátovú polievku, človeče. Šalátová so slaninkou, sladkokyslá. Krásne vyvážiť chute, zavariť kopec šalátu a nakoniec nakrájať slaninu do chrumkava, vypiecť, šup do horúcej polievočky a slina mi tečie už teraz. Milujem šalátovú polievku,“ priznal v podcaste Chutný známy šéfkuchár, ktorý je veľkým nadšencom slovanskej gastronómie.

Tá je podľa neho najlepšia na svete a okrem morských rýb je v nej obsiahnuté úplne všetko. „Recepty slovanskej kuchyne sú dokonalé, nájdeme v nej veľa výrazných, a pritom jednoduchých chuťových kombinácií. Často počúvam, že naša kuchyňa je mastná, nezdravá. Ja hovorím, že recepty, podľa ktorých varili naši predkovia, ktorí viac fyzicky pracovali, sa dajú inovovať, odľahčiť,“ pripomenul v rozhovore pre portál Záhorák.

Aby to všetko nebolo len o rečiach, skúsený šéfkuchár k tomu pridal aj svoj vlastný recept na poctivú slovanskú šalátovú polievku, ktorá doslova vonia letom. Len si dajte pozor, aby sa vám slinky nezačali zbiehať už pri čítaní receptu.

Šalátová polievka Ľuba Herka: