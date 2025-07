Macronová by príbeh ich lásky zaslala do Hollywoodu. Zuzana Čaputová našla šťastie pri polepšenom rebelovi

Bol to rebel a dlhoročný kamarát, ktorý ju chránil so slzným sprejom vo vrecku.

„Romanca z paláca.“ Tak by chcela nazvať príbeh lásky Zuzany Čaputovej a Juraja Rizmana prvá dáma Francúzska Brigitte Macronová. Keď sa dozvedela, ako sa dnes už bývalá prezidentka dala dokopy so svojím partnerom, priznala, že je to ako námet hollywoodskeho filmu. „Obaja sme boli rozvedení a stalo sa. Ako hovorí jedna stará reklama – to nevymyslíš, to je život,“ priznal otvorene Juraj Rizman, ktorý je aj po rokoch svojou partnerkou očarený. Ich mladosť pritom bola úplne rozličná a ani ich začiatky neboli vôbec jednoduché.

Poctivka a rebel

Ona vyrastala v rodine s prísnym otcom, vďaka ktorému bola vždy rozvážna, cieľavedomá a úprimná. „Nie je tam nič také, že by som povedal, že fajčila za rohom alebo prišla opitá domov. V živote som ju nevidel opitú. Môže sa to zdať nudné, ale podľa mňa to je výnimočné. Je, aká je,“ opísal pre Plusku Daniel Strapák svoju sestru Zuzanu Čaputovú. Kým ona bola „poctivkou“, o štyri roky mladší Juraj Rizman vyrastal v bratislavskom Novom Meste ako poriadny rebel.

Ako uviedol novinár Karol Sudor v projekte Svetlo pod perinou, Juraj bol na učenie strašne lenivý a vždy, keď prišiel po škole domov, hodil tašku do kúta a utekal vonku s kamarátmi. Nechcel sa venovať knihám, ale športu, a tak sa ako závodný cyklista prihlásil na športové gymnázium. Chcel byť profesionálom, no nepodarilo sa mu to a bral to veľmi ťažko.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=341529916703725&set=a.152717775584941

Kamaráti dopadli zle

Útočisko našiel v hudbe a v partiách. Ako tínedžer stihol byť za dva roky skínom, pankáčom, metalistom aj depešákom a nezostalo len pri hudbe. Niekedy prišlo aj na päste, ktoré Juraj dával aj rozdával.

Všetko sa zmenilo v momente, keď si začal uvedomovať, o čom tie jeho obľúbené skupiny spievajú. História, filozofia, politika, ľudské práva aj životné prostredie. Juraj sa začal o všetko zaujímať a keď sa s tým chcel rozprávať s niekým v partii, nikto ho nepočúval.