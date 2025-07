Slovensko je veľmi podhodnotená krajina, tvrdí americký cestovateľ Gabriel. Uchvátila ho aj cena za odvoz

Na potulkách Slovenskom je po tretí raz, prvýkrát však zavítal aj inam než do Bratislavy.

Má kanadsko-americké občianstvo a od svojich 18 rokov stopuje a cestuje. Za 30 rokov navštívil už viac ako 90 krajín a 6 kontinentov. Teraz Gabriel Morris zavítal i na Slovensko a po tom, ako sa podelil o prvé pocity, prichádza s ďalším videom. Po návšteve Popradu, Tatier a Košíc sa teraz vybral do Piešťan, kam ho prilákala najmä kúpeľná povesť mesta.

Foto: reprofoto YouTube Gabriel Traveler

Gabriel sa z potuliek Slovenskom fanúšikom prihlásil na svojom YouTube kanáli už pred pár dňami. Jeho kroky viedli najprv z poľského Zakopaného do Popradu, Vysokých Tatier a Košíc, ktoré zaradil k top skrytým pokladom Európy.

Špeciálna architektúra a výnimočná cena taxíkov

Teraz sa presunul viac na západ, do pokojných Piešťan, ktoré návštevníkov roky oslovujú svojou špeciálnou charizmou. V úvode svojho najnovšieho videa opäť ukázal svoje ubytovanie a so svojimi sledovateľmi sa následne presunul do centra mesta a na hlavné námestie.

Foto: reprofoto YouTube Gabriel Traveler

Pri prehliadke ho zaujala najmä komunistická modernistická architektúra a pochvaľoval si aj cenu taxíkov – zo železničnej stanice zaplatil za cestu k svojmu ubytovaniu len 5 eur, čo sa mu zdalo úchvatné.

Do očí mu udreli dve veci

Vo videu zároveň zhrnul svoje dojmy zo zatiaľ 9-dňovej cesty po našej krajine. Bol stručný a priamy, jeho slová vás možno prekvapia.