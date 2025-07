Keď jej spolužiak nechcel požičať loptu, zahryzla mu do brucha. Energická dievčina si poradila s každým

Dievčina na fotografii si odmalička vedela presadiť svoje. Ak sa v kaderníctve náhodou zaťala, že si nenechá ostrihať vlasy, nikto jej hlavu neudržal rovno a podobne to bolo aj u zubára alebo v materskej škôlke. Tam si poradila s každým, kto sa jej postavil do cesty, čo na vlastnej koži okúsil aj spolužiak Slavo, ktorý jej odmietol požičať loptu. Preto sa mu vynaliezavá dievčina zahryzla rovno do brucha. Slabosť však mala pre svojho mladšieho brata, ktorého všade nosila so sebou a to aj napriek tomu, že sa jej ostatné deti za to vysmievali.

Spoznávate dievčinu na fotografii?