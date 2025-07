O päť rokov mladšieho zbalila na perkelt. Kristína Malachovská po rozvode vie, aké je to začať odznova

„Do všetkého sa púšťam po hlave, všetko musím mať hneď a nič ma nezastaví,“ hovorí s úsmevom Kristína Malachovská, ktorá síce vyrastala v tieni známych rodičov, no svoj život si vybojovala po svojom. Hoci sa narodila do sveta reflektorov, nikdy nemala ambíciu len pohodlne kráčať v šľapajach mamy a otca. Naopak – rozhodla sa ísť vlastnou, neraz tŕnistou cestou aj napriek bolestivému rozvodu, po ktorom začala žiť odznova.

Protekčné dieťa

Keď mala Iveta Malachovská tri roky, zostala bez otca a už vtedy sa zaprisahala, že si nájde muža, ktorý nikdy svoje deti neopustí. Osud jej do cesty priviedol Martina Malachovského, s ktorým snívali o obrovskej rodine, no dopriata im bola jediná dcérka. V roku 1994 Iveta Malachovská nosila pod srdcom Kristínu a stala sa prvou moderátorkou, ktorá sa na televíznych obrazovkách ukázala tehotná. „Nad tým som vôbec nepremýšľala. Tak ako chodia do práce iné tehotné ženy, chodila som aj ja. Nič výnimočné,“ hovorila po rokoch pre Život obľúbená moderátorka, ktorá našla u divákov veľkú podporu – muži jej lichotili, ako dobre vyzerá, pričom ženy jej ďakovali za odvahu.

Kristína Malachovská bola ešte len v brušku a už bola stredobodom rôznych komentárov, nebola ešte len na svete a už bolo jasné, že ako dcéra slávnych rodičov to nebude mať jednoduché.

Nemala srdce povedať nie

„Dieťa známych rodičov budú vždy považovať za protekčné, to je najväčší problém a tých, ktorí si to myslia, nejde presvedčiť o opaku. Potom sa buď snažíte im dokázať, že ste šikovná, múdra, alebo to neriešite a zaujmete postoj, že je vám jedno, čo si myslia. Celý život som si potrebovala dokázať, že to zvládnem,“ priznávala pre Nový Čas Kristína, ktorá na istý čas odišla študovať do zahraničia, kde jej priezvisko nikomu nič nehovorilo. V Nemecku sa nakoniec usadila aj so svojím budúcim manželom Adamom, ktorého si vzala ako mladá dvadsiatnička.