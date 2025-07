Na svet prišiel podvyživený, za noc vypil 15 litrov koly. Jiří Růžička sa riadil heslom, ktoré ho stálo život

„Niekedy je neuveriteľné, čo sa svojou fyzickou stránkou zvládne, ale tiež, čo toho zje a vypije. To ja by som mala na týždeň,“ hovorievala s humorom legendárna herečka Helena Růžičková o svojom synovi Jirkovi, s ktorým bola podľa mnohých spojená pupočnou šnúrou až do jeho posledného výdychu. Legendárny herec odišiel ako 43-ročný a k skorej smrti ho priviedlo motto, ktorým sa riadil až do konca.

Prvé slovo bolo Boh

Keď sa Jiří 8. januára 1956 narodil, jeho babička mala strach, že zomrie a stále nariekala, že umrie hladom a bude to podvyživený chudáčik. „Jirka bol chudulinký, skoro ako podvyživené dieťa. A dnes?“ vravievala Růžičková a nezabúdala spomenúť jednu zvláštnosť.

„Deti bežne ako svoje prvé slovo, keď sa učia hovoriť, povedia mama, alebo otec, ale náš Jirka je asi božie dieťa, pretože jeho prvé slovo bolo ‚Boh‘,“ prezradila herečka, ktorá mala o syna odmalička strach. Ako malý totiž začal trpieť astmatickými záchvatmi, pre ktoré mu musela zavolať až záchranku.

Lekár vtedy chlapca zachránil, ale Růžičkovej vysvetlil, že nabudúce by sanitka nemusela prísť včas. „Pani Růžičková, keby sa niečo také opakovalo a chlapec sa dusil, musíte mu prerezať krk a urobiť tak otvor. Inak by sa mohol udusiť skôr, než by prišla pomoc,“ spomínala herečka vo svojej knihe. Pre šokovanú matku to bolo niečo úplne nepredstaviteľné. Hoci to sama nakoniec nikdy nemusela urobiť, k tragédii raz skoro došlo. Malý Jiří totiž doktorove slová počul tiež a vzal si ich k srdcu.

Pri jednom nočnom záchvate sa rozhodol, že si podľa rady lekára pomôže sám. Skoro si otvor do krku aj prerezal, ale Helenu Růžičkovú vtedy, našťastie, prebudilo otváranie zásuvky v kuchyni a cinkanie príborov. V rodine sa báli najhoršieho, nechceli, aby bol syn chorý a podvyživený, a tak sa Jiří prejedal, čo pravdepodobne viedlo k jeho celoživotnému problému s obezitou.

Opičia láska

Hoci Jiří Růžička nepôsobil ako Casanova, po ktorom by ženy šaleli, opak bol pravdou. Podarilo sa mu trikrát oženiť, s poslednou manželkou Helenou mal dve dcéry, no vzťah po rokoch skrachoval, pretože jeho žena nemala s jeho mamou práve ideálny vzťah.