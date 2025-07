Kŕmil verných zákazníkov aj Egypťanov. Tomášove antidepresívne langoše ospevuje aj známy gastrosprievodca

Finančné poradenstvo vymenil za stánok s langošmi a hoci po prvom mesiaci podnikania so svojou manželkou zarobili iba sto eur, nevzdali sa. Dnes spolu vedú vychýrené Petržalské langoše, za ktorými sú ľudia ochotní aj cestovať. Z ich pochúťok sa stala miestna atrakcia a hoci podnikanie v gastronómii nie je jednoduché, Tomáš Hortenský by na svojom rozhodnutí nič nemenil.

Navštevujú ich aj turisti

„Kedysi, keď sme mali klasickú vaňu na langoše, mi teplomer v stánku ukázal 55 stupňov a potom zomrel. Ja som si zvykol. Keď boli horúčavy, tak som večer o deviatej zavrel, vyšiel von, kde bolo 28 stupňov, obliekol si mikinu a nasadil čiapku, aby som neprechladol a šiel domov,“ prezradil pre Bratislavské noviny veselý predajca langošov, ktorého prevádzku pravidelne navštevujú aj turisti.

Neraz hostil ľudí z rôznych kútov sveta, no najväčším prekvapením bol preňho príchod dvoch Egypťanov. Tých na miesto priviezol taxikár, ktorého sa spýtali, kde by sa v Bratislave mohli najesť a o zapamätateľnosti podniku svedčí aj fakt, že mnohí Petržalské langoše poznajú ešte z čias, keď sídlili v pôvodnom stánku.

Langoš je najlepšie antidepresívum

Aj napriek tomu, že od zinkasovania prvej tržby prebehli už roky, Tomáš si ju dodnes veľmi dobre pamätá. „Bolo to dve tridsať,“ zaspomínal si pre Startitup a dodal, že aj keď začiatky neboli ani zďaleka jednoduché, oveľa väčšia výzva prišla v momente, keď museli prevádzku presťahovať. „Stále však viem, že to, čo robím, má zmysel, a to mi dodáva motiváciu makať ďalej,“ podotkol majiteľ vychýreného podniku, ktorý je dnes už presťahovaný do gastrozóny nákupno-zábavného centra Slnečnice market.