Prepáč, ale si preafektovaná, vyčítajú jej. Mária Čírová v sebe nechce zaprieť východniarske gény

Je známa svojou radosťou, optimizmom, energiou, ktorá občas vyvoláva vlnu rôznych reakcií – pozitívnych aj kritických. Kým mnoho fanúšikov Máriu Čírovú obdivuje, nájdu sa aj takí, ktorí jej vyčítajú, že je „preafektovaná“. Jednej takej fanúšičke teraz speváčka poslala silný odkaz.

Proti Bohu

„Nepomôžem si. Tak strašne zle mi to ide z úst, ale niečo mi na Majuške veľmi vadí. Chcem či nechcem, použijem slovo preafektovaná. Mrzí ma to, prepáč, Mária,“ napísala jedna fanúšička a speváčka nezostala ticho. Jej reakcia bola ako vždy láskavá, úprimná a odzbrojujúca.

„Pani Majka, ja milujem život, hudbu, spev. Toto som ja. Nie je to hrané, je to skutočné, volajte to pokojne afekt, nemôžem už zmenšovať svoje svetlo v sebe. Išla by som proti Bohu, proti svojej duši. Nemôžu ma mať všetci radi, nemôžem byť všetkým sympatická. Je to úplne v poriadku,“ argumentovala Mária Čírová, ktorá sa nechce meniť.

Východ verzus západ

„Len aby sme rozumeli... Novodobý afekt je podľa niektorých číra radosť zo života,“ napísala obľúbená speváčka, ktorá svoju radostnú povahu pripisuje svojim génom a dvom rôznym svetom.