Keď rodila syna, kričala na ňu sestrička i doktor. Komička Simona pri pôrode dcérky zažila iný prístup

„Všetko si to zvládla ako pani,“ uznal komik Joe Trendy po tom, čo jeho manželka Simona First priviedla na svet dcérku Amalu. Obľúbená komička sa na sociálnych sieťach podelila o svoj pôrodný príbeh a mnohým ženám, pre ktoré bol prvý pôrod traumou, dala nádej, že ten druhý môže byť úplne iný.

Strašné spomienky

„Môj prvý pôrod nebola prechádzka ružovou záhradou. Mala som 20, bola som tam veľa sama s neurčitými predstavami a evidentne nevyspatými sestrami, ktoré mi to - povedzme slušne - dali vyžrať. Pamätám si, ako sedím o druhej ráno v kresle, Dami sa odmieta prisať a sestra na mňa kričí, že ja nechcem kojiť, lebo keby som skutočne chcela, tak by mi to šlo,“ spomínala na neľahké obdobie komička Simona, ktorá v podcaste 90-60-90 priznala, že jej prvé tehotenstvo nebolo ideálne.

Keď išla prvýkrát rodiť, vážila 140 kilogramov a nikto k nej nemal zľutovanie. „A to vy ste prečo toľko žrali?“ spýtal sa jej bez zábran lekár, ktorý svojimi slovami vtedy Simonu úplne rozložil. Na svet prišiel jej synček, ktorý vážil päť kilogramov, a hoci to bola láska na prvý pohľad, na tehotenstvo, pôrod a pobyt v nemocnici nespomínala v dobrom.

Slzy v očiach

„Toto píšem preto, aby ste si vedeli predstaviť s akým panickým nastavením som šla na pôrod Amaly,“ uviedla na sociálnych sieťach komička, ktorá si pre druhý pôrod vybrala novú nemocnicu Bory v Bratislave, kde ju prekvapilo hneď niekoľko vecí.

„Myslím tým napríklad služby, ktoré sú u nich štandard – ocko na peknej izbe, čistučké a moderné zariadenie, kvalitná a chutná strava. Hovorila som si, že za toto pohodlie zvládnem, aj keď bude niekto nepríjemný, čo je z mojej skúsenosti v zdravotníctve štandard. Ešte teraz sa mi tlačia slzy do očí, keď si spomeniem na každého jedného človeka, ktorého som tam stretla,“ prezradila Simona First, ktorej druhý pôrod úplne napravil nepríjemné spomienky z toho prvého.