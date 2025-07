Prežívajú lásku, vďaka ktorej to podstúpia znovu. Maroš Kramár sa teší na ďalší prírastok do rodiny

Za posledné dva roky prežil Maroš Kramár momenty, ktoré mu život obrátili hore nohami. Po šesťdesiatke sa stal otcom dcérky Riji aj dedkom vnučky Noelani, ktorá sa narodila jeho prostrednému synovi Timurovi. Ako teraz prezradil Maroš Kramár v Smotánke, ich rodina sa čoskoro opäť rozrastie a pribudne do nej ďalšie bábätko.

Prísna výchova

Obľúbený herec má tri deti z predchádzajúceho manželstva s právničkou Natašou – dcéru Tamaru a synov Timura a Marka. „Moje deti boli odmalička vychovávané: nesmieš toto, správaj sa slušne, lebo ľudia ťa poznajú a robíš hanbu nielen sebe. Lebo v reštaurácii napríklad nepovedia, že ‚to dieťa‘, ale povedia – ‚Kramárov syn‘! Moje deti boli vychované veľmi prísne v tom, aby si dávali pozor,“ prezradil v relácii Sieň slávy Maroš Kramár, ktorý je rád, že každé z jeho detí si našlo svoju vlastnú životnú cestu. Tamara a Marko sa venujú hudbe a Timur študuje matematicko-počítačové modelovanie. Práve prostredný hercov syn všetkých prekvapil, keď sa ako mladý dvadsiatnik rozhodol založiť si rodinu.

Maroš Kramár v rozhovore pre Plusku otvorene priznal, že synovo rozhodnutie ho prekvapilo. On sám sa totiž stal prvýkrát otcom, keď mal 40 rokov. „Nečakal som to. Mám úplne iný svetonázor na tieto veci. Bolo to prekvapenie, ale veľmi mu to prajem,“ povedal a dodal, že jeho vnučka Noelani bola plánovaná a nebola výsledkom žiadnej náhody.

„Nebolo to, že by prišli domov z nejakej žúrky. Dieťa má s partnerkou, s ktorou žije 5 – 6 rokov, takže sa to aj dalo čakať. Sú to šťastní manželia a je úžasné ich sledovať, ako sa tešia z malinkej. Svadba bola úplne tajná,“ prezradil. „V našej rodine nič nové. Aj ja som sa s mojou exmanželkou Natašou bral tajne v Portugalsku. Takže, máme to v rodine,“ smial sa Kramár, ktorý doplnil, že v úlohe dedka sa cíti perfektne a užíva si aj rolu čerstvého otecka po tom, čo v apríli minulého roka prišla na svet dcérka Rija.

Nádej umiera posledná

„Je to zázrak prírody. Opäť sa stal. V mojom živote už štvrtý raz. Je to krásna vec. Je to súkromná vec. Veľmi sa tešíme. Aj moje deti sa tešia. Moja dcéra dostala meno Rija. Znamená to nádej. Pretože nádej umiera posledná,“ oznámil vtedy Maroš Kramár. V týchto dňoch prekvapil novým vyhlásením, že sa ich rodina opäť rozrastie.