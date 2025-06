Klopkanie je dobré, ale nie vždy stačí. Vďaka týmto ôsmim znakom zakaždým kúpite zrelý melón

Málo vecí je v lete horších, ako keď sa tešíte na sladký šťavnatý melón a namiesto toho zahryznete do mdlej hmoty. Aby ste predišli sklamaniu, musíte sa v obchode či na trhu zamerať na niekoľko znakov – len tak si totiž domov odnesiete ten najsladší kus. Experti pre portál Health uviedli presný postup, ako si vybrať ten správny melón. Pozor, nestačí iba poklopkať po jeho povrchu.

Ilustračná fotografia. Foto: Freepik

8. Suchá stopka

Ak je stopka stále na melóne, skontrolujte ju. Suchá a hnedá stopka naznačuje, že melón dozrel prirodzene, no zelená alebo čerstvá stopka značí, že melón odtrhli predčasne a bude mu chýbať chuť. Taký melón síce môže „dozrieť“ z vonkajšej strany, ale už nedosiahne plnú sladkosť a chuť, lebo cukor sa tvorí len počas prirodzeného rastu.

Keď melón dozrieva, jeho stopka, ktorou je pripojený k rastline, je zelená a plná miazgy – po dosiahnutí plnej zrelosti rastlina prestane do plodu dodávať živiny a vodu. Výsledkom je, že:

Stopka vyschne a stvrdne , čo signalizuje, že melón už neprijíma vodu zo zeme.

, čo signalizuje, že melón už neprijíma vodu zo zeme. Zastavený prísun vody a živín je prirodzeným dôsledkom dozretia – rastlina ukončila „výživu“ melóna, pretože už dosiahol svoju konečnú veľkosť aj sladkosť.

Ak teda hľadáte zrelý melón, suchá, skrútená alebo prasknutá stopka je výborný začiatok.

Foto: Freepik

7. Žiadne mäkké miesta alebo praskliny

Melón by mal byť pevný, mäkká kôra môže značiť, že je prezretý alebo začína už hniť a je napadnutý plesňou alebo baktériami. Zrelý melón by mal byť na dotyk pevný, tvrdý a tuhý – to znamená, že jeho vnútro je husté a chrumkavé, nie mäkké alebo naplnené šťavou a tak rýchlo sa neskazí. Povrch by nemal byť popraskaný, pretože poškodenie šupky môže viesť k rýchlejšiemu kazeniu – ide o vstupnú bránu pre baktérie a plesne.

6. Symetrický tvar

Symetrický tvar melóna nie je len estetická záležitosť – v skutočnosti ide o vizuálny prejav toho, ako dobre sa plod vyvíjal počas rastu. Pekný guľatý tvar je znakom, že mal melón počas rastu konzistentné podmienky a že nemá žiadnu „zdeformovanú“ alebo „nevyváženú stranu“. Mnohí pestovatelia a konzumenti pozorujú, že melóny s „pretiahnutým tvarom“ sú vodovejšie a málo sladké. Dôvodom je, že sa v nich cukor netvorí rovnomerne. Melón, ktorý sa rýchlo vyťahuje do dĺžky, môže mať:

viac vody,

menej koncentrovanej chuti,

redšiu štruktúru dužiny.

5. Pozor na pruhy