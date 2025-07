Ak pijete správnu vodu, môžete sa dožiť o 5 rokov viac. Veľká vodná MAPA ukazuje, čo vám tečie z kohútika

Aj keď jej názov znie odstrašujúco, v skutočnosti škodí len práčkam a ľudia z nej profitujú. Premýšľali ste niekedy nad tým, akú vodu by ste mali piť, aby ste svojmu organizmu čo najviac ulahodili? Odborníci to urobili za vás a dokonca radia, kde na Slovensku takúto optimálnu vodu nájdete. V prvom rade by sme si mali zodpovedať otázku, či je lepšie piť tvrdú alebo mäkkú vodu.

O tvrdej vode kolujú najrôznejšie fámy. Ľudia si myslia, že je na pitie nebezpečná rovnako ako pre našu práčku či rýchlovarnú konvicu. Pravda je však celkom iná.

Lepšia tvrdá než mäkká

V tvrdej vode sa totiž nachádza spravidla oveľa viac minerálov, než v mäkkej – najmä čo sa týka pomerov horčíka a vápnika. Úrad zdravotníctva SR rozlišuje práve na základe obsahu týchto minerálov hneď niekoľko stupňov tvrdosti vody a na pravidelné pitie odporúča vodu s obsahom vápnika väčším ako 30 ml/l a horčíka 10 – 30 mg/l.

Foto: Freepik/AI

Stupnica tvrdosti vody podľa portálu Čistá voda pre každého: Veľmi mäkká: menej, ako 0,72 mmol/l

Mäkká: 0,72 – 1,43 mmol/l

Stredne tvrdá: 1,43 – 2,14 mmol/l

Tvrdá: 2,14 – 3,21

Veľmi tvrdá: viac, ako 3,21 mmol/l

Výhody pitia tvrdej mineralizovanej vody

Tvrdá voda boduje aj podľa niekdajšieho výskumu docenta Rapanta z katedry geochémie Prírodovedeckej fakulty UK, ktorý ešte v roku 2023 zistil, že tvrdá voda je veľmi dobrá najmä na jeden orgán a dokáže dokonca významne predĺžiť život. Budete mať vďaka nej o poznanie zdravšie a pružnejšie cievy a vyhnete sa i ďalším zdravotným komplikáciám.