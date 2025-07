Jeden krok v recepte vás asi zarazí. Veronika Žilková robí karfiolové placky rýchlo, chutne a po svojom

Myslí si, že variť sa má s láskou, ale tá láska by nemala trvať dlhšie ako desať minút. Pre českú herečku Veroniku Žilkovú je varenie každodenná povinnosť a preto si dáva záležať na tom, aby jej nezaberalo priveľa času. V kuchyni sa však cíti ako doma, rada sa inšpiruje receptami z kuchárskych kníh a vytvára aj vlastné špeciality.

Nikdy nezajedá emócie

Počas dňa sa sústredí najmä na raňajky a keďže neskôr je oveľa menej, ráno si dopraje to, čo naozaj obľubuje. „Bez raňajok by som svoje životné tempo nevydržala. Raňajkujem kávu, cereálie, marmeládu, pečivo, slaninu a vajíčka. Obed vynechávam alebo si dám polievku či jogurt a v priebehu dňa desiatujem ovocie alebo zeleninu,“ opísala pre blog Kaloricketabulky.cz.

Najradšej varí pre blízkych, hovorí, že sa to musí robiť s láskou a keď je najhoršie, uteká do lesa alebo upratuje namiesto toho, aby emócie zajedala. Miluje oškvarkové placky, nemá rada ryby a morské plody a v kuchyni dokáže vykúzliť tie najchutnejšie jedlá.

Podobne to bolo aj v prípade karfiolových placiek, ktoré obľúbená herečka kombinuje so zeleninovým šalátom a s cestom sa nebojí experimentovať. Primiešava do neho totiž sneh z vaječných bielkov a výsledok skutočne stojí za to.

Karfiolové placky Veroniky Žilkovej