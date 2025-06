Zbadá sa na fotke a nemôže tomu uveriť. Heňa Mičkovicová otvorene prehovorila o veci, ktorá čaká každého

„Ráno, keď sa pozriem do zrkadla, hovorím si, že to stále nie je zlé... A potom sa zbadám na fotografii, ktorú urobil niekto iný, a poviem si, to nie je pravda,“ poznamenala v jednom z dielov podcastu To nerieš, moja herečka Henrieta Mičkovicová. Starne každý z nás bez výnimky. Ako sa s týmto obdobím života vyrovnáva umelkyňa a čo jej vzalo a prinieslo, porozprávala teraz otvorene Zuzane Vačkovej a Katke Brychtovej.

Skočili spolu do bazéna

Populárna herečka má za sebou bohatú kariéru a v súkromí dlhé roky tvorí pár s hercom Alexandrom Bártom, s ktorým si veľmi dobre rozumie. „Je to o tom, ako je človek nastavený, ja si osobne myslím, že keby sme my niektoré veci nemali nastavené veľmi podobne alebo rovnako, hlavne čo sa týka životných hodnôt, tak by sme už dávno neboli spolu,“ priznala prednedávnom v podcaste Mičkovicová, ktorá mala podľa vlastných slov na začiatku ich vzťahu len jednu podmienku.

„Povedala som mu, počúvaj, ja vôbec neviem, koľko to bude trvať, toto nemôžeš vedieť, si na začiatku. Len by som bola rada, keby to nebolo také odskakovanie a také tie zadné dvierka. Buď do toho bazéna skočíme, vydrží nám to týždeň, mesiac, tri roky, ja neviem, ale ja to chcem robiť poriadne. Buď tie veci robíme na plné pecky, alebo to potom nerobme vôbec,“ poznamenala a dodala, že vlastne nerozumie vzťahom, v ktorých ľudia nemajú vyjasnené, či spolu vlastne chodia alebo nie.

Skúška v menopauze

S „Ňusim“, ako znie prezývka Alexandra Bártu, však tento problém nikdy neriešila a ani v ďalších ľudských hodnotách si neprotirečili. „To ma drží a aj to, že mentálne som nastavená inak, on je niekedy taký zrelší. Ja som voči sebe oveľa kritickejšia ako je voči mne on. Možno preto to funguje,“ poznamenala s úsmevom a dotkla sa aj témy zovňajška, ktoré s pribúdajúcim vekom na sebe kritizuje častejšie ako predtým.

Foto: TV JOJ/talkšou Čau Lujza!

Obdobie menopauzy nesie ťažko takmer každá žena, ktorá si ním prechádza. Mení sa nám postava, spomaľuje sa metabolizmus. Heňu však napokon viac než samotný výzor podľa vlastných slov viac potrápilo niečo iné než zovňajšok.