Júlové počasie bude plné prekvapení. Pozrite si prázdninovú predpoveď, aby vás nič nezaskočilo

Letné prázdniny sú v plnom prúde a júl je ideálnym časom na dovolenky či výlety. Deti si už užívajú voľno, rodičia plánujú oddych a mnohí dúfajú v príjemné slnečné počasie. Práve to zohráva v tomto období kľúčovú rolu a môže rozhodnúť aj o tom, či všetky plány vyjdú podľa predstáv. Čo môžeme od počasia v júli očakávať tento rok a bude leto pokračovať v príjemnom tempe alebo nás zastihnú teplotné výkyvy?

Bude chladnejšie?

Podľa portálu imeteo.sk bude nasledujúci mesiac plný prekvapení. Má totiž začať tropickými teplotami, ktoré sa už v prvých dňoch vyšplhajú k hranici +35 stupňov a v prvý štvrtok v mesiaci ju aj celkom určite prekročia. Teploty by do takejto výšky mali stúpať dokonca aj na severozápadnom Slovensku.

Ilustračné foto. Foto: Freepik/freepik

V druhý júlový týždeň však nastane zlom, ktorý sa má niesť v duchu búrok a vlahy. Teploty klesnú, budú sa udržiavať niekde v intervale od +22 do +27 stupňov, očakáva sa sychravejšie počasie a dôjde k ochladeniu, ktoré by malo potrvať až do polovice mesiaca.

Každému to jeho