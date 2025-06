Po jedle nesmieš aspoň pol hodinu plávať, lebo sa utopíš, varovali nás. Je to pravda alebo obyčajný mýtus?

Odborníci objasnili, ako je to v skutočnosti so starým známym pravidlom.

Ako deti sme to veľmi dobre poznali a neraz sme sa rozhodovali medzi chutným langošom a časom stráveným vo vode s kamarátmi. Staré známe pravidlo totiž hovorilo jasne - po jedle treba aspoň pol hodinu počkať a v žiadnom prípade skôr nevkročiť do jazera alebo do bazéna. Otázkou ostáva, či je toto pravidlo našich starých mám naozaj založené na faktoch alebo ide len o pretrvávajúci mýtus?

Sú argumenty založené na pravde?

„Nie je ničím podložené, že by riziko utopenia sa po najedení rástlo, či už plávate pre zábavu alebo to robíte profesionálne,“ uviedol pre The Washington Post zdravotník Chris Whipple z Amerického Červeného kríža. Za prípady utopenia sa sú totiž omnoho častejšie zodpovedné nehody, úrazy vo vode, kŕče či náhle mdloby.

Jedna z teórií, ktorá sa aj napriek tomu snažila podložiť toto pravidlo, však tvrdila, že po jedle sa krv presúva zo svalov do tráviaceho traktu, aby pomohla spracovať potravu. Svaly tak údajne zostávajú oslabené, čo môže viesť ku kŕčom a to natoľko silným, že človek nedokáže bezpečne plávať. Iní naopak argumentovali, že fyzická námaha vo vode odvádza krv z tráviaceho systému, čím narúša trávenie a môže spôsobiť nevoľnosť alebo dokonca vracanie.

Ilustračné foto. Foto: Freepik/svetlanasokolova

„Množstvo krvi, ktoré sa pri trávení presmeruje, je celkom minimálne. Riziko vážneho zranenia súvisiaceho s jedením pred tým, ako idete plávať, je preto v podstate nulové,“ tvrdí Michael Levine, docent urgentnej medicíny na Kalifornskej univerzite v Los Angeles. Pred fyzickou aktivitou je dokonca vhodné doplniť energiu a najesť sa.