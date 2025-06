Natáčanie Saxany si užila, ale po hereckej kariére netúžila. Petra Černocká má záľubu, ktorá jej nedá spávať

Pre mnohých ostane už navždy Saxanou, no jej verní fanúšikovia dobre vedia, že Petra Černocká je aj vášnivá speváčka plná energie a chuti do života. Aj po rokoch priznáva, že jej ikonická filmová rola otvorila množstvo dverí a priniesla do života veľa krásneho, za čo je veľmi vďačná. Nedávno oslávila 75. narodeniny, starne s gráciou a s nadšením sa púšťa do nových aktivít.

Bezproblémová spevácka kariéra

„Dnes už vidím, že tá rola bola veľké šťastie. Ale keď máte dvadsať, máte pocit, že vám svet aj tak leží pri nohách. V tom čase som už mala kapelu, s ktorou som vystupovala. A s nimi som sa dohodla, že ten film vezmem. Že by nám to mohlo pomôcť v popularite,“ prezradila pre Český rozhlas známa umelkyňa, ktorá v tom čase ešte netušila, že sa svojim rozhodnutím zapíše do pamätí ľudí z niekoľkých generácií.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/cernockapetra/photos/pb.100038893101809.-2207520000/380791732107027/?type=3

Natáčanie bolo podľa nej príjemné, na pľaci sa stretávala len s dobrými ľuďmi a v kolektíve sa jej pracovalo výborne. Jediný problém bol v tom, že herectvo nikdy nebolo Petrinou vysnívanou cestou. Už na základnej škole mala jasno v tom, že chce študovať na konzervatóriu a potom sa jej kariéra vyvíjala prekvapivo hladko.

Napínavá záľuba

„Ono to všetko išlo od začiatku nejako dobre. Vlastne som si ani neprešla tými začiatkami, kedy sa človek snaží a nejde to, čo je ale na druhú stranu veľmi zdravé,“ vyrozprávala o svojej ceste k hudbe pre Deník.cz. Spev zostal súčasťou života obľúbenej umelkyne dodnes, no našla radosť aj v inej činnosti, ktorá ju napĺňa.