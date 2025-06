Známa kožná lekárka Petra: Zdravé opaľovanie neexistuje, na dovolenke robím jednu vec a odporúčam to aj vám

Konečne je tu leto a spolu s ním aj sezóna dovoleniek, oddychu pri mori a opaľovania sa. To, čo mnohí považujú za neoddeliteľnú súčasť týchto mesiacov, však má aj svoje zlé stránky. Dlhodobé vystavovanie sa slnečnému žiareniu je totiž oveľa nebezpečnejšie, ako sa zdá. Upozorňuje na to aj známa kožná lekárka.

Chyby z minulosti už neopakuje

„Toto som ja. Hnedá, s blond vlasmi vyťahanými od slnka každé jedno leto, počas vysokej školy, keď som pracovala pri mori. A aj napriek tomu, že som sa naozaj poctivo natierala opaľovacím krémom, mala som vždy klobúk a okuliare, tak som sa cielene opaľovala, lebo som chcela byť hnedá. Čím viac hnedá, tým lepšie,“ otvorene priznáva vo svojom videu na Instagrame dermatologička Petra Milko.

Dnes, keď je už atestovanou kožnou lekárkou, ktorá kontroluje znamienka a odhaľuje, diagnostikuje a lieči rakovinu kože, vie, že by chyby z minulosti neopakovala. Sama síce trávi veľa voľného času vonku, no pred slnečnými lúčmi sa náležite chráni a to odporúča aj svojim pacientom.

Bezpečný pobyt vonku

„Cielené opaľovanie je chyba. Nie je to zdravé. Žiadne zdravé opaľovanie neexistuje. Zhnednutie pokožky je ochrana vašej kože voči UV žiareniu,“ upozornila skúsená dermatologička a z reakcií v komentároch je zrejmé, že tento fakt mnohí počuli prvý raz. Doktorka Petra im odporučila, aby sa pred slnkom naozaj svedomito chránili a uviedla aj príklad, ako to robí ona.

„Na dovolenke ma neuvidíte inak ako s plavkami s UPF certifikáciou, ochranou voči UV žiareniu, klobúkom, okuliarmi a celoročne s SPF na dosah ruky. Je v poriadku robiť chyby, za zdravé a správne však nepovažujem chyby neustále opakovať a navádzať k nim iných aj napriek tomu, že už máme jasné informácie a dáta,“ uzavrela rešpektovaná odborníčka.