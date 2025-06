Do dediny utekala na chodúľoch a mama ju musela hľadať. Táto vynaliezavá dievčina bola iná ako deti naokolo

Dnes by sa s radosťou na chvíľu vrátila v čase späť.

Keď mala 12 rokov, otcovi začala píliť uši s tým, že veľmi túži po chodúľoch. Ten sa však do realizácie jej nápadu hneď nepustil, a tak si dievčina z fotografie povedala, že si chodúle vyrobí sama. Prehľadala dreváreň, našla dve trojmetrové palice, čo bolo treba odrezala, iné opracovala hoblíkom a namiesto stúpačiek do palíc nabila asi 300 klincov, ktoré ju mali udržať. Bola síce veľká introvertka, ale na trénovanie chôdze na chodúľoch jej dvor nestačil, tak sa odvážila vyjsť s nimi na ulicu. Chodila na nich hore dole po dedine a všetci sa jej pýtali, čo to má a kam s tým ide, zatiaľ čo unavená mama ju musela hľadať. Už v tom čase išla húževnato za svojimi snami a je taká dodnes.

Spoznávate dievčinu na fotografii?