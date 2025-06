Hlávkovej zelenine sa úplne vyhnite. Hovädzie soté Kamily Magálovej vylepšuje sladkokyslá príloha

Dajte si pozor aj na to, akým spôsobom pripravíte mäso.

Láska k vareniu z nej sršala už od detstva a keď sa neskôr na neuveriteľných jedenásť rokov stala neoddeliteľnou súčasťou obľúbenej kulinárskej relácie Tajomstvo mojej kuchyne, svoju vášeň pre dobré jedlo dokázala preniesť aj na divákov. Kamile Magálovej sa za tie roky podarilo pred televíznymi kamerami pripraviť vyše 1300 receptov a svojimi kuchárskymi tipmi inšpirovala gazdiné aj gurmánov po celom Slovensku.

Za jej vrúcny vzťah k vareniu pritom môže predovšetkým omama, ktorá v nej túto vášeň prebudila už v detstve. „Nikdy ma k vareniu nenútila. Len ma usmerňovala, ukazovala, a tak som sa variť naučila celkom prirodzene. Pritom ona bola nielen výborná kuchárka, ale dbala tiež na to, aby jedlo aj dobre vyzeralo. Aj to som od nej, okrem množstva vynikajúcich receptov, prebrala,“ opísala pre SME obľúbená herečka.

Bez okolkov tiež priznala, že si jednoducho nemôže pomôcť – rada varí, ešte radšej pečie, poriadnu komoru si nevie predstaviť bez poctivých zaváranín a v jej kuchyni nesmie chýbať korenie. „Najmä šafrán. Pravda, treba s ním vedieť zaobchádzať. Nikdy ho nesmie byť v jedle priveľa – ale potom tá chuť!“ zamyslela sa.

Verní fanúšikovia jej recepty už istotne dobre poznajú, no ona má stále v rukáve nové tipy na inšpiráciu. Príkladom je aj hovädzie soté vylepšené lahodnou chuťou sladkokyslej zeleniny a mäsa pokrájaného na jemné rezančeky. „Do sladkokyslej zeleniny môžete pridať aj trochu zeleru a póru. Vyhnite sa len hlávkovej zelenine, lebo by to pripomínalo hustú sýtu polievku,“ radí známa herečka.

Hovädzie soté podľa Kamily Magálovej