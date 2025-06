Ráno robí rituál, vďaka ktorému odpuchne. Tanečnica Dominika Rošková radí, ako žiť aktívne a vedome

Je úspešná, krásna a mnohé ženy ju obdivujú. Tanečnica a kráľovná parketu Dominika Rošková hovorí, že najlepšie sa so sebou cíti, keď má v poriadku telo a najmä dušu. Pre portál Feminity prezradila svoju dennú rutinu a rituály, vďaka ktorým sa aj v tom najväčšom pracovnom zhone cíti v najlepšej forme. Jeden tip oceníte najmä teraz v lete.

Aktívne a vedome

Ako prezradila Dominika, v rodine nemajú dedičnú extra štíhlosť, a tak na svojej postave pracuje deň čo deň. „Všetky moje ženské príbuzné sú skôr plnoštíhle s tendenciou k väčším bokom a brušku, čo je v úplnom poriadku, aby si náhodou niekto nemyslel, že to hodnotím. Moje povolanie si však vyžaduje telo také, aké mám,“ vysvetlila Dominika, ktorá od svojich piatich rokov tancovala pre zábavu a od pätnástich súťažne. Precestovala Európu a viackrát sa ocitla na stupňoch víťazov, no až v máji 2025 zažila svoj najväčší triumf – spolu s tanečným partnerom Kristiánom Baranom zvíťazila v desiatej sérii súťaže Let’s Dance. Vtedy vraj mala prvýkrát pocit, že si zaslúži počúvať pesničku Dancing Queen.

Pre Dominiku tanec nepredstavuje len prácu, ale najmä slobodu, funkčné a mobilné telo. „Keby som netancovala a nežila takto aktívne a vedome, určite by som vyzerala inak. Takže by som filozoficky povedala, že žijem v disciplíne, ktorá prináša slobodu,“ povedala otvorene tanečnica, ktorá sa okrem tanca venuje pilatesu, baletu a joge. Vždy sa snaží počúvať svoje telo a počúva ho aj vtedy, keď jej hovorí, že si potrebuje oddýchnuť a nič nerobiť.

Je všetko a veľa

„Skoro každé ráno sa však ponaťahujem, rozdýcham a tak sa ‚spojím so sebou’ fyzicky aj mentálne,“ povedala o svojej slobodnej rutine, ktorú má spojenú aj so stravou. S energiou na celý deň jej pomáha nutrične vyvážený, pestrý jedálniček z kvalitných surovín, vďaka ktorému vraj vôbec nemá chuť ani na sladkosti. „Je to až čarovné, ako to funguje. Jem všetko a veľa (2500 kcal), nedržím diéty, ale držím sa toho, čo moje telo potrebuje a toleruje,“ prezradila Dominika, ktorá sa s fanúšičkami podelila aj o to, ako sa stará o svoju pleť.