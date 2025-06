Etymológ o nadávkach: Za huncúta by vás v minulosti pohnali pred súd, význam týchto slov sa drasticky mení

Sú ostré, surové, občas úsmevné a aj keď sa to niektorým nepáči, sú tu s nami celé stáročia. Nadávky sa už dávno stali prirodzenou súčasťou jazyka a kultúry. Používame ich, aby sme iných ranili, ventilovali vlastný hnev alebo si jednoducho len uľavili. V slušnej verejnej komunikácii by vôbec nemali mať miesto, no aj napriek tomu si do nej stále nachádzajú cestu, a to aj vtedy, keď ich pôvodný význam úplne opomíname.

Ich význam sa drasticky mení

Mnohé z nich používame automaticky, časom nám zovšedneli, a predsa majú svoje korene, svoje miesto aj vlastný príbeh. Jazykovedec a etymológ Ľubor Králik preto v 24 podcaste TV JOJ vysvetlil, ako to s nadávkami v skutočnosti je, a spolu s poslucháčmi sa ponoril do zákulisia slov, ktorým síce rozumieme, ale len málokedy nad nimi skutočne premýšľame.

„Nadávky sú vlastne užšia skupina, vo všeobecnosti hovoríme o takzvaných expresívnych slovách, ktoré zároveň vyjadrujú hodnotiaci postoj alebo citové hodnotenie. Ich súčasťou, takou špeciálnejšou, sú práve nadávky,“ vysvetlil v úvode podcastu etymológ, podľa ktorého sa situácia v súvislosti s významom týchto slov rokmi drasticky mení.

„Blb“ kedysi nevedel rozprávať

Ak by ste dnes niekomu vynadali do lapikurkárov, čo je označenie pre naničhodníka, asi by si ani nebol istý, či sa má uraziť. Podobne by to v minulosti fungovalo aj s niektorými súčasnými vulgarizmami, ktorým by naši predkovia nerozumeli, a celú túto situáciu Králik ilustruje aj na príklade slova huncút.