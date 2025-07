Sisa, viete o tom, čo máte na uchu? balil ju Lelkes. Extravagantná speváčka už skončila aj v cele

Zrazu sa predo mnou zatvorili dvere a vedľa mňa sa objavili veľkí chlapi. A zobrali ma preč. Takto opisuje nepríjemný zážitok z letiska Sisa Lelkes Sklovská v podcaste Bekimovo horúce kreslo s tým, že do smiechu jej vtedy rozhodne nebolo a z bizarnej situácie bola otrasená.

Svojská speváčka, ktorá všade, kam príde, okamžite na seba strháva pozornosť, to vždy mala pestré aj na poli lásky. Kým sa totiž objavil ten pán osudový, doma už mala štyri snubné prstene. Na jednej spoločenskej udalosti ju však posadili vedľa noblesného staršieho podnikateľa, ktorý sa ju pokúšal zbaliť na niečo dovtedy nevídané. A vyšlo mu to. Manželia Lelkesovci sú spolu už takmer 15 rokov a Sisa na svojom partnerovi oceňuje hlavne jednu vec.

Štyri päťky

Rodáčka zo Žiliny sa k spevu dostala ešte ako mladé dievča, v škole totiž neznášala fyziku a ťahalo ju to skôr k umeniu a ku zvieratám. „Na gymnáziu som na jednej hodine dostala štyri päťky, vtedy som sa rozhodla, že idem na konzervatórium, kde nie je matika, fyzika ani chémia,“ spomínala v rozhovore pre Korzár.

Spevu sa dovtedy venovala len vo voľnom čase ako koníčku, chcela byť totiž veterinárkou. No človek mieni a život mení a u Sisy nakoniec vyhrala umelecká škola. Rodičia však o rozhodnutí ich dcéry nič netušili a keď sa to dozvedeli, mama sa hnevala, no otec sa naopak tešil.

Budeš kravám v chlieve spievať?

„Matka mi povedala, že mi šibe. Ale otec sa strašne radoval. Vtedy mi povedal: „Ty máš talent zabávať ľudí a rozdávať im radosť! Prečo chceš byť veterinárka? Budeš kravám v chlieve spievať?“ prezradila Sisa Sklovská.

No zatiaľ čo sa jej spevácka kariéra vyvíjala veľmi sľubne a zo Žilinčanky sa stala operná aj muzikálová diva, šťastie v láske až také nemala. Muži síce o ňu záujem mali a dokonca bola aj štyrikrát zasnúbená, ani jeden z nich však nebol ten pravý. Kým na jednej z akcií nestretla o 15 rokov staršieho podnikateľa Juraja Lelkesa.

Netradičná baliaca technika